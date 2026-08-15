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imago-sport-1081064182.jpgAbdullah Ahmed
Loai Mohamed

Traduit par

En vidéo : Mohammed Noor s'adresse à Al-Hilal : Inzaghi convient à Al-Ittihad, et donnez-nous Malcom

Mercato
Malcom
S. Inzaghi
Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Brésil
Italie
Arabie saoudite

La légende du Doyen espère l'arrivée du duo du Leader

Mohamed Noor, ancienne star d'Al-Ittihad, a demandé à son rival Al-Hilal de laisser le Brésilien Malcom Oliveira rejoindre Al-Ittihad, dès lors que le club bleu n'a pas besoin des services du joueur.

Selon les rapports de presse, Malcom se rapproche d'un départ d'Al-Hilal avant la fermeture du mercato estival en cours, tandis que sa destination reste floue jusqu'à présent.

Noor a déclaré, dans des propos tenus à l'émission « Nadeena », sur la chaîne « MBC », hier vendredi soir : « Si Al-Hilal ne veut pas conserver Malcom, alors que le joueur rejoigne Al-Ittihad, les deux clubs appartiennent au Fonds. »

Malcom a inscrit un but lors de la victoire d'Al-Hilal contre Al-Faisaly 4-2 hier vendredi soir, lors de la journée d'ouverture de la Roshn Saudi League.

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Après la rencontre, il a manifesté sa colère face aux questions des journalistes concernant son avenir et a déclaré : « Pour le moment, je représente Al-Hilal, et cet endroit est fait pour parler du match », en référence évidente à son refus d'entrer dans de nouvelles discussions sur son avenir ou de répondre aux rapports qui circulent à son sujet.

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Dans le même contexte, Noor a précisé que Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, conviendrait parfaitement pour entraîner Al-Ittihad du point de vue du style de jeu.

Il a ajouté : « D'après ce que j'ai entendu, Al-Ittihad allait recruter Inzaghi en cas de départ de ce dernier d'Al-Hilal cet été. »

Les spéculations vont bon train dans les médias au sujet de l'avenir d'Inzaghi avec le Zaeem, mais la direction du club a renouvelé sa confiance à l'entraîneur italien, pour qu'il entame la saison avec l'équipe.

En revanche, Al-Ittihad a recruté l'Allemand Jans Wissing, et il est prévu qu'il débute son parcours avec l'équipe en Roshn Saudi League ce samedi soir face à Al-Khaleej.

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