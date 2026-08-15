Mohamed Noor, ancienne star d'Al-Ittihad, a demandé à son rival Al-Hilal de laisser le Brésilien Malcom Oliveira rejoindre Al-Ittihad, dès lors que le club bleu n'a pas besoin des services du joueur.

Selon les rapports de presse, Malcom se rapproche d'un départ d'Al-Hilal avant la fermeture du mercato estival en cours, tandis que sa destination reste floue jusqu'à présent.

Noor a déclaré, dans des propos tenus à l'émission « Nadeena », sur la chaîne « MBC », hier vendredi soir : « Si Al-Hilal ne veut pas conserver Malcom, alors que le joueur rejoigne Al-Ittihad, les deux clubs appartiennent au Fonds. »

Malcom a inscrit un but lors de la victoire d'Al-Hilal contre Al-Faisaly 4-2 hier vendredi soir, lors de la journée d'ouverture de la Roshn Saudi League.

Après la rencontre, il a manifesté sa colère face aux questions des journalistes concernant son avenir et a déclaré : « Pour le moment, je représente Al-Hilal, et cet endroit est fait pour parler du match », en référence évidente à son refus d'entrer dans de nouvelles discussions sur son avenir ou de répondre aux rapports qui circulent à son sujet.

Dans le même contexte, Noor a précisé que Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, conviendrait parfaitement pour entraîner Al-Ittihad du point de vue du style de jeu.

Il a ajouté : « D'après ce que j'ai entendu, Al-Ittihad allait recruter Inzaghi en cas de départ de ce dernier d'Al-Hilal cet été. »

Les spéculations vont bon train dans les médias au sujet de l'avenir d'Inzaghi avec le Zaeem, mais la direction du club a renouvelé sa confiance à l'entraîneur italien, pour qu'il entame la saison avec l'équipe.

En revanche, Al-Ittihad a recruté l'Allemand Jans Wissing, et il est prévu qu'il débute son parcours avec l'équipe en Roshn Saudi League ce samedi soir face à Al-Khaleej.