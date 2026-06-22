L’Égypte a renversé la vapeur pour battre la Nouvelle-Zélande 3-1, ce lundi au stade « BC Place », lors de la 2e journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Les Kiwis avaient pourtant bien commencé la rencontre, ouvrant le score dès la 15^e minute : Finn Sormann, laissé seul au point de penalty, plaçait une tête puissante sur un centre millimétré et battait Mostafa Shobeir, profitant d’un manque de couverture défensive des Pharaons.

Au retour des vestiaires, les Pharaons ont renversé la vapeur : Mustapha Zico a égalisé d’une tête puissante à la 58^e minute, après un centre millimétré de Mohamed Hani que le gardien kiwi a seulement pu toucher du bout des doigts.

Les Pharaons ont alors accentué leur pression pour prendre l’avantage, ce qu’ils ont réussi à faire à la 67e minute par l’intermédiaire de Mohamed Salah. L’action, menée à grande vitesse, voit le ballon parvenir au capitaine égyptien, qui sert Mostafa Zico. Ce dernier, d’une talonnade subtile, redonne le ballon à Salah. L’attaquant star ajuste alors une frappe rasante du droit, à droite du gardien, et inscrit le deuxième but des Pharaons.

Les Pharaons ont ensuite杀死 le suspense à la 82e minute : entré en jeu, Mahmoud Trezeguet a surgi au premier poteau pour couper un corner tiré avec précision et expédier une tête puissante que le gardien néo-zélandais n'a pu repousser.

Mostafa Zico a brillé en signant l’égalisation et en offrant la passe décisive du succès, une performance historique. Selon Opta, il est le premier Égyptien à marquer et à faire une passe décisive lors d’un même match de Coupe du monde.

De son côté, Mohamed Salah a poursuivi son festival en portant son total à trois buts en Coupe du monde. Selon le réseau français « Stats Foot », il est désormais le meilleur buteur de l’histoire des Pharaons dans la compétition, devançant Abdel Rahman Fawzi (deux réalisations).

Le site a ajouté que Mohamed Salah s’est encore rapproché des meilleurs buteurs africains au niveau des équipes nationales, portant son total international à 68 buts, juste derrière Hossam Hassan (69 buts), tandis que le Zambien Godfrey Chitalo est en tête du classement avec 79 buts, devancé seulement par Kina Feri (Malawi, 71 buts), Didier Drogba (65 buts) et, en tête, le Zambien Godfrey Chitalu (79 buts).