D'accusé à héros en l'espace de quelques minutes : telle fut l'histoire de Mohamed Salah face aux Écossais du Hearts, après avoir commis une erreur naïve qui priva son équipe d'un penalty, avant de revenir lui-même pour corriger le tir et placer Trabzonspor en tête.

Les supporters de Trabzonspor ont assisté à un scénario dramatique dont le héros fut la star égyptienne Mohamed Salah, lors de la rencontre de son équipe face aux Écossais du Hearts, dans le cadre des matches de la phase de ligue de l'UEFA Europa Conference League.

Une erreur naïve annule un penalty

L'histoire a commencé lorsqu'un défenseur du Hearts a commis une bévue évidente en touchant le ballon de la main dans la surface de réparation, amenant l'arbitre à accorder un penalty mérité à Trabzonspor à la 25e minute.

Mais la joie des Turcs n'a pas duré : après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), il est apparu que Mohamed Salah était en position de hors-jeu au moment où le ballon a été joué, une erreur de placement naïve qui a coûté à son équipe l'annulation du penalty, malgré la main manifeste.









Salah répare ce qu'il avait gâché

Le Pharaon égyptien n'a pas laissé longtemps ses supporters dans la frustration : à la 31e minute, Trabzonspor a obtenu un second penalty après une faute évidente sur l'un de ses joueurs dans la surface.

Cette fois, Salah s'est présenté lui-même pour le tirer avec une grande assurance, logeant le ballon avec succès à la droite du gardien du Hearts, corrigeant ainsi son erreur naïve et offrant à son équipe le but de l'avantage mérité, transformant la colère des supporters en acclamations à son nom.



