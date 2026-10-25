Milan a envoyé un message fort à ses concurrents en Serie A, après être revenu du stade Friuli avec une précieuse victoire aux dépens de son hôte l'Udinese sur le score de deux buts à zéro, dimanche soir, dans le cadre de la huitième journée de la compétition, poursuivant ainsi sa course derrière les équipes de tête et consolidant sa position dans la lutte pour le titre.

Milan n'a eu besoin que de six minutes pour ouvrir le score, lorsque le Croate Luka Modric a adressé une passe millimétrée à son coéquipier américain Christian Pulisic, qui a entamé sa course, percé la défense de l'Udinese, avant de la loger au fond des filets, offrant aux Rossoneri un avantage précoce qui a bouleversé les plans des locaux.

À la 65e minute, Milan a creusé l'écart en inscrivant le deuxième but par l'intermédiaire d'Omari Hutchinson, qui a profité d'un ballon relâché par le gardien de l'Udinese pour décocher une frappe réussie qui a secoué les filets, confirmant la supériorité de son équipe et la rapprochant de l'engrangement des trois points.

Avec cette victoire, Milan porte son total à 18 points et occupe la quatrième place au classement de la Serie A, à la différence de buts derrière l'AS Rome, troisième, tandis que l'Udinese reste bloquée à 4 points, à la dix-septième place.











