En vidéo : Messi subit un contrôle rigoureux… Qu’est-ce qui l’a fait rire ?

La renommée mondiale de la star argentine Lionel Messi ne l’a pas dispensé des mesures de sécurité renforcées : il a été soumis au même contrôle que l’ensemble de la délégation argentine à son arrivée à Miami, où l’équipe se prépare à disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le capitaine de la sélection argentine, huit fois lauréat du Ballon d’or, a dû se soumettre aux contrôles frontaliers et douaniers habituels à son entrée aux États-Unis, sans aucun traitement de faveur, avant d’affronter le Cap-Vert samedi matin prochain en seizièmes de finale de la compétition.

Les images diffusées le montrent traversant un portique de détection de métaux puis subissant un contrôle complémentaire, sans perdre son sourire.

Il a même éclaté de rire en découvrant le contenu du sac de son coéquipier Cristian Romero.

L’Albiceleste, qui a disputé ses matchs de groupe à Kansas City puis à Arlington, a pris ses quartiers en Floride pour préparer son affrontement avec le Cap-Vert.

Les contrôles d’entrée aux États-Unis sont devenus l’un des sujets les plus controversés de ce Mondial en dehors des terrains.

Selon plusieurs sources, plusieurs délégations ont exprimé leur mécontentement au sujet de la durée des contrôles à l’entrée sur le territoire américain. Les plaintes émanaient de joueurs, de membres du staff technique, de journalistes, d’arbitres et même de proches des sélections, certaines délégations affirmant avoir subi des vérifications plus strictes que d’ordinaire.

Malgré ces critiques, les autorités américaines ont maintenu les mêmes protocoles de sécurité pour l’ensemble des délégations, conformément aux mesures définies pour la compétition.

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