La star argentine Lionel Messi a ravivé la polémique l’opposant à la journaliste argentine Sofía Martínez en lui adressant un commentaire sarcastique après la victoire haletante de l’Albiceleste face au Cap-Vert (3-2), qui a offert aux siens leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

À l’issue de la rencontre, l’attaquant s’est présenté en zone mixte pour répondre aux médias et a croisé Sofia Martínez. Il l’a alors saluée avec un sourire en lançant : « Après, on dit que je ne te salue pas, que je te regarde ou que je ne te regarde pas… Si je te regarde, ils demandent pourquoi ; si je te salue, c’est la même chose. »

Selon le quotidien argentin La Nación, cette sortie du capitaine de l’Albiceleste visait à dédramatiser les rumeurs, récurrentes depuis plusieurs années, sur la nature de sa relation avec la journaliste et qui ont resurgi durant le Mondial 2026.

Martínez a rapidement recentré la discussion sur la rencontre : « Parlons de ce que nous aimons, c’est-à-dire notre travail », avant de remercier Messi : « Merci, j’apprécie beaucoup. »

Plus tard, la journaliste est revenue sur cet épisode, affirmant que les propos de Messi visaient à mettre fin aux rumeurs : « Ce ne sont que des ragots qui resurgissent de temps à autre et qui n’ont aucun sens. Il n’était pas obligé de s’expliquer, mais il l’a fait pour confirmer qu’il n’y avait aucun problème. »

Messi et l’Albiceleste préparent désormais leur huitième de finale face à l’Égypte, programmé mardi prochain.

Des rumeurs lancées lors de la Coupe du monde au Qatar

Tout a commencé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, lorsque Martinez a interviewé Messi après la qualification de l’Argentine pour la finale aux dépens de la Croatie. Les regards du capitaine du « Tango » pendant l’entretien avaient alors suscité un vif écho sur les réseaux sociaux.

Au cours de cet entretien, la journaliste lui avait adressé un message émouvant, affirmant qu’il « avait touché le cœur de chaque Argentin », tandis que le joueur s’était contenté de la regarder en silence pendant plusieurs secondes. La séquence, largement relayée, avait déclenché une vague de spéculations sur l’existence d’un intérêt personnel entre les deux protagonistes.

Martínez a démenti ces allégations à plusieurs reprises, affirmant que la scène avait été mal interprétée, et elle avait jugé « ironique » de devoir infirmer de telles rumeurs infondées.

De nouvelles rumeurs autour de la Coupe du monde 2026

Ces dernières semaines, la polémique a ressurgi après la diffusion de rumeurs non confirmées selon lesquelles les joueurs de l’Albiceleste se seraient vu « interdire » toute interview avec la journaliste, l’épouse de Messi, Antonella Roccuzzo, ne appréciant pas certains de ses comportements.

Ces rumeurs ont toutefois été démenties : Rocuzzo a contacté la journaliste pour la rassurer, lui écrivant : « Ne t’inquiète pas… Ne prête pas attention à ce que disent les gens. »

La dernière sortie médiatique de Messi, teintée d’ironie, a achevé de démonter ces spéculations, rappelant qu’aucun fondement sérieux n’a jamais étayé ces allégations.