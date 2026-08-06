La star argentine Lionel Messi a rapidement retrouvé son éclat après la défaite en finale de la Coupe du monde 2026, en conduisant l'Inter Miami à une victoire 4-2 face au club mexicain de l'Atlético San Luis, à l'aube de ce jeudi, dans le cadre de la Leagues Cup.

Messi a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, lors de sa première titularisation depuis la défaite de la sélection argentine face à l'Espagne en finale du Mondial 2026, confirmant ainsi sa pleine disponibilité pour retrouver son meilleur niveau sous le maillot de son équipe.

Le capitaine de la sélection argentine ne s'est pas contenté de mener son équipe à la victoire, il a également inscrit son nom dans les annales de la compétition, en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Leagues Cup avec 14 buts en 12 matches, dépassant l'attaquant du Los Angeles FC, le Gabonais Denis Bouanga, auteur de 13 buts, selon la chaîne française RMC .

Le club mexicain a entamé la rencontre avec force, David Rodríguez ouvrant le score de manière précoce à la 4e minute d'une tête, avant que le Brésilien Casemiro, récemment arrivé à l'Inter Miami, ne conduise l'action de l'égalisation, après avoir transmis le ballon à Noah Allen, qui a adressé un centre exploité par Messi d'une frappe directe au fond des filets à la 11e minute.

Les locaux ont poursuivi leur domination, le Vénézuélien Telasco Segovia inscrivant le deuxième but à la 26e minute, avant que Messi ne revienne ajouter le troisième but pour son équipe et le deuxième pour lui dans la rencontre à la 44e minute, à l'issue d'une action qu'il a lui-même initiée et conclue avec succès.

Avant la fin de la première période, Messi a apposé sa troisième empreinte dans le match, après avoir tiré un corner parfaitement exécuté que le défenseur brésilien Maikel dos Santos a transformé en quatrième but dans le temps additionnel.

En seconde période, l'Atlético San Luis est parvenu à réduire l'écart par l'Espagnol Rafael Llorente à la 51e minute, mais cela n'a pas suffi à changer le résultat de la rencontre, qui s'est achevée sur une victoire de l'Inter Miami 4-2.

Messi avait fait son retour sur les terrains le week-end dernier, lorsqu'il était entré en jeu comme remplaçant lors du match nul de l'Inter Miami face au Columbus Crew sur le score de 2-2 en Major League Soccer, et ce après avoir repris les entraînements 10 jours après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.