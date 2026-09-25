Georgios Donis, le sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite, a assuré que la préparation en vue du match contre Oman se déroulait bien, insistant sur la nécessité d'aborder chaque rencontre séparément et de poursuivre le travail de développement de la sélection, sans se laisser distraire par les résultats ou les échéances passés.

L'Arabie saoudite a signé une victoire difficile face au Koweït sur le score d'un but à zéro avant-hier mercredi, lors de la première journée du groupe A de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 », et espère enchaîner les succès lorsqu'elle affrontera Oman demain samedi, en deuxième journée.

Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi, Donis a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Asharq Al-Awsat » : « Nous analysons chaque rencontre séparément, notre préparation pour le match est bonne, et nous travaillons à la récupération après la première rencontre. Nous affronterons une équipe forte et technique, et nous devons nous concentrer sur le prochain match. »

Al-Owais titulaire

Concernant la blessure de Nawaf Al-Aqidi lors du match face au Koweït, il a précisé : « La blessure d'Al-Aqidi est difficile, il a été écarté, et Mohammed Al-Qahtani est malade et ne s'est entraîné ni hier ni aujourd'hui. »

Les déclarations de Donis indiquent que l'entraîneur compte s'appuyer sur le gardien Mohammed Al-Owais lors du match contre Oman, celui-ci étant le seul disponible parmi les trois gardiens de la liste.

Comment Donis a-t-il géré les occasions manquées ?

Au sujet du problème des occasions gâchées, Donis a déclaré : « Nous avons travaillé le pressing lors d'entraînements spécifiques, et je suis satisfait des joueurs et de leur manière de travailler. Avec les entraînements et la confiance, les joueurs auront la capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes lors des rencontres. »

L'entraîneur a souligné que la performance de la sélection face au Koweït avait présenté de nombreux signaux positifs, déclarant : « Nous avons vu les aspects positifs. Après 20 minutes dans la rencontre contre le Koweït, nous avons totalement maîtrisé le match, et en 100 minutes le Koweït n'a eu qu'une seule occasion. »

Il a ajouté : « Le football ne se résume pas à l'attaque, les joueurs travaillent sérieusement, et pas à pas, avec la confiance, le mouvement et les entraînements, les choses avancent bien. »

Qu'a remarqué Donis chez l'équipe d'Oman ?

Concernant les principales observations qu'il a faites sur l'équipe d'Oman lors de la première journée, il a déclaré : « Ce que j'ai remarqué, c'est qu'Oman joue avec deux attaquants et possède une grande qualité. Nous avons analysé l'équipe, et nous procéderons à quelques changements en fonction de l'adversaire. Il est important d'appliquer ce que nous voulons sur le plan défensif et offensif. »

Il a poursuivi : « Nous devons continuer à travailler et conserver cette formidable ambiance entre les joueurs. La confiance est le plus important, et je sais ce qui se passe entre les joueurs, je connais la belle ambiance qui règne entre eux, et c'est important pour nous. »

Il a ajouté : « Il est important de le constater à l'entraînement et à l'hôtel, et nous devons livrer notre meilleure performance pour montrer que nous pouvons décrocher une victoire demain et lors de la dernière rencontre. »

Pourquoi insiste-t-il pour aligner Al-Hamdan ?

Donis a répondu aux critiques relatives au fait de s'appuyer sur Abdullah Al-Hamdan comme attaquant de pointe, alors que le joueur est plus performant dans un rôle en soutien des attaquants, ainsi qu'aux critiques visant son rendement dans la finition des occasions.

Il a déclaré : « Je n'aime pas parler d'un joueur en particulier. Tout est difficile dans cette situation, et je n'aime pas faire porter la responsabilité à un seul joueur, c'est une erreur. »

Il a ajouté : « Ce qui s'est passé avec Al-Hamdan (les critiques médiatiques) était une erreur, et nous devons apporter tout notre soutien aux joueurs. Il possède des atouts, et il faut le soutenir. Il a bien commencé en tant que buteur, ses performances en club étaient bonnes, et il faut désormais poursuivre son développement à ce niveau et dans cette compétition. »

Il a poursuivi : « Chaque joueur offensif possède des qualités. Nous avons Abdullah Al-Salem et Al-Brikan, et il est important pour chaque joueur de créer des occasions, surtout pour ceux qui évoluent dans la zone offensive. Nous voulons nous concentrer devant le but, et il est important de leur donner des informations et de les faire progresser. »

Il a précisé : « Nous parlons d'un être humain, et cela arrive aux hommes. Nous voulons leur accorder le temps nécessaire pour progresser dans ce domaine et travailler avec eux. Le football évolue, et je dois accepter cette réalité. Nous avons ce groupe, et nous devons travailler avec lui de la meilleure manière possible. »

Donis a également refusé d'aborder la situation d'Al-Hamdan sur un plan personnel, déclarant : « Il ne faut pas prendre les choses avec les joueurs sous un angle personnel. Cette saison, Abdullah Al-Hamdan est le meilleur attaquant, et il n'a pas continué comme titulaire parce que Cristiano Ronaldo est revenu (dans les rangs d'Al-Nassr). Il créait et marquait, et nous devons soutenir les joueurs et l'ensemble du groupe. »

Donis brandit l'objectif de la victoire

Pour conclure ses propos, le sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite a souligné l'importance de l'emporter face à Oman, déclarant : « Nous ferons tout pour la victoire. Nous jouerons de manière agressive face à Oman, et nous devons gagner pour nous qualifier, tout en respectant l'adversaire afin d'obtenir un résultat positif. »