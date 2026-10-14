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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

En vidéo : Mbappé pulvérise le record de Raúl et marche sur les traces des légendes lors de son centième match

Kylian Mbappé
R. Gonzalez
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions
France
Espagne
Italie

La star française continue d'écrire l'histoire en Ligue des champions

Le Français Kylian Mbappé a continué d'écrire l'histoire en Ligue des champions, après avoir inscrit un but sous le maillot du Real Madrid face à la Roma, ce mercredi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de cette saison, à l'occasion de sa 100e apparition dans la compétition continentale.

Mbappé a inscrit le but du Real Madrid à la 25e minute de la rencontre, d'une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface, célébrant ainsi de la meilleure des manières son 100e match en Ligue des champions.

Avec ce but, l'attaquant français porte son total à 72 réalisations dans la compétition, dépassant l'ancienne légende du Real Madrid Raúl González, auteur de 71 buts, pour s'emparer seul de la cinquième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'épreuve, selon les statistiques du réseau « Stats du Foot ».

Devant Mbappé au classement figurent le Portugais Cristiano Ronaldo, détenteur du record avec 140 buts, l'Argentin Lionel Messi avec 129 buts, le Polonais Robert Lewandowski avec 109 buts et le Français Karim Benzema avec 90 buts.

L'exploit de la star du Real Madrid ne s'arrête pas au dépassement de Raúl : une statistique publiée par l'Espagnol Mister Chip révèle que seuls deux joueurs ont marqué plus de buts que Mbappé lors de leurs 100 premiers matches en Ligue des champions.

Lewandowski a inscrit 81 buts lors de ses 100 premières rencontres dans la compétition, tandis que Messi en a marqué 77, contre 72 pour Mbappé, qui continue de renforcer sa place parmi les plus grands buteurs de l'histoire de l'épreuve.

Huitième joueur à marquer lors de son 100e match

Selon une autre statistique publiée par Mister Chip, Mbappé est devenu le huitième joueur à inscrire un but lors de sa 100e apparition en Ligue des champions.

Cette liste compte des noms prestigieux : Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Toni Kroos, Robert Lewandowski et Antoine Griezmann, avant que Mbappé ne les rejoigne avec son but face à la Roma ce mercredi.

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