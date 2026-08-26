Le stade Santiago Bernabéu a été le théâtre d'un scénario fou dans les dernières minutes de la première période de la rencontre entre le Real Madrid et son hôte, la Real Sociedad, dans le cadre de la première journée reportée du Championnat d'Espagne. Les deux équipes ont échangé les coups en un temps record, la mi-temps se terminant sur un match nul positif 1-1.

Après une première période marquée par la prudence et la rigueur tactique des visiteurs, le Real Madrid est enfin parvenu à percer le code défensif de la Sociedad. À la 40e minute, Federico Valverde a adressé une passe géniale entre les lignes qui est parvenue à Kylian Mbappé dans la surface de réparation. La star française l'a contrôlée d'une touche magique avant de déclencher une frappe du gauche en pleine lucarne gauche, dans une explosion de joie immense dans les tribunes du Bernabéu.

Tout le monde pensait que le but de Mbappé offrirait au club madrilène l'avantage psychologique avant la pause, mais la réponse de la Sociedad a été aussi choquante que rapide. Les visiteurs n'ont laissé aux locaux que 4 minutes pour célébrer : le Croate Luka Sučić a profité d'un relâchement défensif à la 44e minute pour décocher une frappe placée depuis l'intérieur de la surface que Thibaut Courtois n'a pas pu repousser.

Avec ce but, la Sociedad a remis la rencontre à la case départ, plaçant le Real Madrid sous une forte pression à l'entame de la seconde période, au milieu des interrogations sur la capacité de la troupe de José Mourinho à emporter la décision.

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