Les stars, le Brésilien Gabriel Martinelli et l'Anglais Ollie Watkins, ont ramené Al-Hilal en tête du championnat saoudien Roshn, après l'avoir conduit à une large victoire face à Al-Taawoun.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Taawoun sur le score de 6-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce samedi, sur la pelouse de ce dernier à Buraydah, dans le cadre de la septième journée du championnat saoudien Roshn.

Watkins a ouvert le score pour Al-Hilal à la neuvième minute de la rencontre, après avoir exploité un ballon en profondeur du milieu de terrain portugais Ruben Neves, se retrouvant seul face au but, avant de loger le ballon dans les filets avec brio.

À la 18e minute, Martinelli a inscrit le deuxième but d'Al-Hilal, après avoir profité d'un ballon repoussé par la défense à l'intérieur de la surface de réparation, pour l'expédier avec brio au fond des filets.

Martinelli a ajouté son deuxième but personnel, le troisième pour Al-Hilal, à la 43e minute de la rencontre, après avoir exploité une passe en retrait de Watkins, se retrouvant seul face au but pour loger le ballon dans les filets.

La star brésilienne ne s'est pas arrêtée à ce doublé, puisqu'il a signé son premier triplé avec Al-Hilal à la 50e minute de la rencontre, après avoir exploité un centre au ras du sol de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, le déviant facilement au fond des filets.

Watkins a inscrit son deuxième but personnel, le cinquième de son équipe, à la 56e minute de la rencontre, après un remarquable démarrage depuis le milieu de terrain, à l'issue duquel il s'est retrouvé seul face au but d'Al-Taawoun, avant de loger le ballon dans les filets.

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À la 75e minute de la rencontre, Watkins a délivré une nouvelle passe décisive, mais cette fois pour le remplaçant Sultan Mandash, qui a exploité le centre de l'attaquant anglais et l'a dévié au fond des filets, signant le sixième but.

Al-Hilal renoue ainsi avec la victoire en championnat saoudien, après la défaite surprise concédée lors de la dernière journée face à Neom sur le score de deux buts à zéro.

« Le Leader » n'a pas seulement retrouvé le goût de la victoire, mais aussi la tête du championnat saoudien Roshn, portant son total à 18 points, avec un point d'avance sur Al-Ittihad, deuxième, et deux points sur Al-Qadsiah, qui occupe la troisième place.

De son côté, Al-Taawoun a subi sa quatrième défaite lors des 7 premières journées du championnat saoudien, pour 3 matchs nuls et aucune victoire, restant bloqué à 3 points, ce qui le place au dix-septième rang, avant-dernier au classement.