Le Brésilien Gabriel Martinelli, star d'Al-Hilal, a propulsé son coéquipier anglais Ollie Watkins en tête des meilleurs passeurs décisifs de la saison en cours de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal s'est rendu ce vendredi sur la pelouse d'Al-Qadsiah, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, lors de la onzième journée de la Roshn League.

Martinelli a ouvert le score pour Al-Hilal à la 21e minute de la rencontre, après avoir reçu une passe au sol d'Ollie Watkins, avant de l'expédier au fond des filets.

Ce but était le sixième du Brésilien lors de la saison en cours de la Roshn Saudi League, et il s'agit également du quatrième match consécutif au cours duquel il marque dans la compétition.

Mais le chiffre le plus important réalisé par Martinelli revient à Ollie Watkins, qui est devenu le meilleur passeur décisif de la saison en cours de la Roshn League, avec un total de 5 passes décisives.

L'attaquant anglais a devancé de nombreux joueurs ayant délivré 4 passes décisives, au premier rang desquels le Portugais João Félix, star d'Al-Nassr, et le Marocain Mourad Batna, ailier d'Al-Fateh, ainsi que Mohammed Abu Al-Shamat, latéral d'Al-Qadsiah.

Rappelons qu'Ollie Watkins affiche un niveau particulièrement remarquable depuis son transfert à Al-Hilal lors du dernier mercato estival en provenance d'Aston Villa, où il a disputé 8 matchs, contribuant à 10 buts, dont 5 inscrits et autant de passes décisives.