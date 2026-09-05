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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vidéo : Martinelli après ses premiers pas, « Heureux d'être à Al-Hilal », et voici ce qu'il me manque

G. Martinelli
Al Hilal vs Neom SC
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La star brésilienne a participé 24 heures après l'annonce de son transfert

Le Brésilien Gabriel Martinelli, la nouvelle recrue d'Al-Hilal, a exprimé sa joie de rejoindre les rangs de l'équipe lors de l'actuelle fenêtre de transferts estivale et d'y disputer ses premières minutes.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Shabab sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux formations hier soir, vendredi, au SHG Arena, dans le cadre de la cinquième journée de la Saudi Pro League.

La rencontre a été marquée par les débuts de Martinelli avec Al-Hilal, seulement 24 heures après l'annonce de son arrivée en provenance d'Arsenal. Il est entré en jeu à la place de Sultan Al-Mandash à la 67e minute, sans parvenir à marquer ni à délivrer la moindre passe décisive.

La star brésilienne a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne saoudienne « Al-Ekhbariya » après la fin du match : « Je suis très heureux de cette victoire, et bien sûr j'ai besoin d'un peu de temps pour m'adapter, dans un nouveau pays, une nouvelle ambiance, avec une nouvelle équipe et de nouveaux coéquipiers. »

Il a ajouté : « Je suis heureux d'être ici, c'est un nouveau chapitre dans ma vie et celle de ma famille, tout le monde ici est heureux, et je suis extrêmement enthousiaste. »

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Il convient de rappeler que Martinelli a évolué, dès son entrée, au poste d'ailier droit, qui n'est pas son poste de prédilection, avant de basculer sur le flanc gauche dans les dernières minutes, après la sortie de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville.

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