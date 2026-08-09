Manchester City, dirigé par son nouvel entraîneur italien Enzo Maresca, a signé une victoire spectaculaire face à l'Atlético Madrid sur le score de 3-1, lors d'un match amical disputé ce dimanche au stade de la Coupe du monde, à Séoul, la capitale de la Corée du Sud.

L'Atlético a d'abord ouvert le score grâce à Jorge Domínguez à la 43e minute, avant que City ne renverse la situation en seconde période avec deux buts rapides de la star égyptienne Omar Marmoush aux 57e et 59e minutes, puis l'international algérien Rayan Aït-Nouri a ajouté le troisième but à la 90e minute, scellant ainsi la victoire de la formation anglaise.

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La rencontre a également été marquée par la participation du Sud-Coréen Lee Kang-in, pour la première fois sous le maillot de l'Atlético Madrid, entré en cours de jeu.

Les deux buts de Marmoush ont été délivrés par son coéquipier ghanéen Antoine Semenyo, qui a écrasé le côté droit défensif des Colchoneros, tandis que Aït-Nouri a inscrit son but en se présentant seul face au but.

Manchester City se prépare à affronter son compatriote Arsenal lors du Community Shield, prévu dimanche prochain, qui constituera la première confrontation officielle de l'équipe sous la direction de Maresca, après le départ de l'entraîneur légendaire Pep Guardiola de l'Etihad à l'issue de la saison dernière.



