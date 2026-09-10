Les grandes soirées européennes sont de retour au Théâtre des rêves. Manchester United ne s'est pas contenté de gagner : le club a adressé un message cinglant à tous ses concurrents en Ligue des champions, en écrasant son hôte azerbaïdjanais du Sabah sur le score de quatre buts à zéro, dans un match à sens unique que les Red Devils ont dominé de la première à la dernière minute.

United a abordé la rencontre avec un pressing offensif étouffant, sans laisser à son adversaire le moindre répit. Résultat : un festival de buts entamé très tôt et achevé sous les sifflets de fête dans les tribunes.

Cunha ouvre le bal

L'ouverture du score est intervenue à la 27e minute, à la suite d'une combinaison technique sur le côté gauche. Le jeune latéral Patrick Dorgu a percé la défense et adressé un centre au ras du sol parfaitement dosé, repris par le Brésilien Matheus Cunha, porteur du numéro 10, d'une frappe directe qui a fini au fond des filets. United menait 1-0 et Cunha inscrivait son premier but européen sous le maillot du club.

Le cadeau de Tielemans à Bruno

Le capitaine Bruno Fernandes n'a pas attendu longtemps pour faire le break. À la 42e minute, il a profité d'une grossière erreur du Belge Youri Tielemans, milieu de terrain du Sabah, qui a mal transmis le ballon au milieu du terrain. Bruno l'a subtilisé, s'est élancé et a frappé avec sang-froid, signant le deuxième but, 2-0.

Le troisième avant la pause

Et avant que les visiteurs ne reprennent leur souffle, United a porté le troisième coup à la 45e minute. Une attaque rapide a atteint le Slovène Benjamin Šeško, qui a délivré une passe intelligente au Camerounais Bryan Mbeumo, ce dernier logeant le ballon au fond des filets pour clore la première période sur un score de trois buts à zéro.

Martínez conclut

En seconde période, United a poursuivi son récital. À la 68e minute, le défenseur argentin Lisandro Martínez a clôturé le festival de buts, après un suivi sur un centre et une frappe puissante à l'intérieur de la surface, portant le score à 4-0.

Un score de quatre buts, une cage inviolée et une prestation offensive qui rappelle les grandes heures de United : le club confirme qu'il est de retour pour jouer les trouble-fête en Ligue des champions cette saison.

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