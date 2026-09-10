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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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En vidéo : Manchester United écrase le Sabah Azerbaïdjan sur le score de quatre buts et déclare la guerre en Ligue des champions

Manchester United
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Ligue des Champions
M. Cunha
B. Fernandes
B. Sesko
Angleterre
Azerbaïdjan
Brésil
Portugal
Slovénie

Festival de buts au théâtre des rêves

Les grandes soirées européennes sont de retour au Théâtre des rêves. Manchester United ne s'est pas contenté de gagner : le club a adressé un message cinglant à tous ses concurrents en Ligue des champions, en écrasant son hôte azerbaïdjanais du Sabah sur le score de quatre buts à zéro, dans un match à sens unique que les Red Devils ont dominé de la première à la dernière minute.

United a abordé la rencontre avec un pressing offensif étouffant, sans laisser à son adversaire le moindre répit. Résultat : un festival de buts entamé très tôt et achevé sous les sifflets de fête dans les tribunes.

Cunha ouvre le bal

L'ouverture du score est intervenue à la 27e minute, à la suite d'une combinaison technique sur le côté gauche. Le jeune latéral Patrick Dorgu a percé la défense et adressé un centre au ras du sol parfaitement dosé, repris par le Brésilien Matheus Cunha, porteur du numéro 10, d'une frappe directe qui a fini au fond des filets. United menait 1-0 et Cunha inscrivait son premier but européen sous le maillot du club.

Le cadeau de Tielemans à Bruno

Le capitaine Bruno Fernandes n'a pas attendu longtemps pour faire le break. À la 42e minute, il a profité d'une grossière erreur du Belge Youri Tielemans, milieu de terrain du Sabah, qui a mal transmis le ballon au milieu du terrain. Bruno l'a subtilisé, s'est élancé et a frappé avec sang-froid, signant le deuxième but, 2-0.

Le troisième avant la pause

Et avant que les visiteurs ne reprennent leur souffle, United a porté le troisième coup à la 45e minute. Une attaque rapide a atteint le Slovène Benjamin Šeško, qui a délivré une passe intelligente au Camerounais Bryan Mbeumo, ce dernier logeant le ballon au fond des filets pour clore la première période sur un score de trois buts à zéro.

Martínez conclut

En seconde période, United a poursuivi son récital. À la 68e minute, le défenseur argentin Lisandro Martínez a clôturé le festival de buts, après un suivi sur un centre et une frappe puissante à l'intérieur de la surface, portant le score à 4-0.

Un score de quatre buts, une cage inviolée et une prestation offensive qui rappelle les grandes heures de United : le club confirme qu'il est de retour pour jouer les trouble-fête en Ligue des champions cette saison.

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