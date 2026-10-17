En vidéo : Manchester City panse ses plaies européennes avec une victoire difficile face à Ipswich Town

La star norvégienne Erling Haaland a conduit son équipe de Manchester City à la victoire face à son hôte Ipswich Town (3-2), ce samedi, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

Avec ce succès, City porte son total à 21 points et occupe la première place du classement avec un bilan parfait, tandis qu'Ipswich Town reste bloqué à 9 points, au dixième rang.





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Phil Foden a ouvert le score pour Manchester City à la 19e minute, sur une passe décisive de son coéquipier Jérémy Doku, mais les visiteurs ont rapidement égalisé, à la 21e minute, après un face-à-face avec le gardien remporté par Daizen Maeda, servi par Abdul Ouattara.

À la 34e minute, la star norvégienne Erling Haaland a redonné l'avantage aux locaux en inscrivant le deuxième but d'une tête, sur un centre de son coéquipier croate Mateo Kovacic.

Haaland a signé le troisième but de City à la 69e minute, sur un ballon qu'il a disputé au défenseur en s'appuyant sur sa puissance physique, avant de conclure avec précision dans les filets.

Du suspense dans les dernières minutes

Les dernières minutes de la rencontre ont été riches en suspense : l'attaquant norvégien a inscrit un nouveau but pour les Citizens à la 85e minute, mais l'arbitre l'a refusé pour une position de hors-jeu.

Les espoirs d'Ipswich Town sont revenus lorsque l'arbitre a accordé un penalty pour une faute du défenseur de City, Marc Guéhi, transformé avec succès par Zian Flemming à la 90e minute, pour le deuxième but des visiteurs.

City a su préserver le score (3-2) jusqu'au terme de la rencontre et retrouve ainsi le chemin de la victoire après sa récente défaite à domicile face au Paris Saint-Germain (4-2), lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.



