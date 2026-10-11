En vidéo : Manchester City envoie un avertissement au Paris Saint-Germain en écrasant Liverpool

Manchester City a parfaitement exploité la supériorité numérique face à son hôte Liverpool pour s'imposer (3-0) sur la pelouse d'Anfield, ce dimanche, lors de la sixième journée de Premier League.

Avec ce succès, les Citizens ont renforcé leur place de leader du championnat anglais, avec un bilan parfait de 18 points en 6 matches, tandis que Liverpool reste bloqué à 9 points, au neuvième rang.

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La première période a été d'un niveau moyen de part et d'autre et s'est achevée sur un score vierge, mais les visiteurs ont écrasé les locaux en seconde mi-temps.

À la 62e minute, Ryan Gravenberch, le joueur de Liverpool, a été expulsé après avoir reçu deux avertissements. City n'a eu besoin que de 3 minutes après ce carton rouge pour ouvrir le score par l'intermédiaire d'Erling Haaland, auteur d'une frappe puissante depuis la surface de réparation.

Rapidement, à la 65e minute, le remplaçant belge Jérémy Doku a ajouté le deuxième but d'une magnifique frappe, avant que le Français Rayan Cherki ne scelle le triplé, à la 78e minute, après un joli dribble sur le défenseur de Liverpool, Jérémie Frimpong Jaquet.

La rencontre de ce dimanche était la première de City depuis qu'une commission indépendante l'a reconnu coupable d'avoir enfreint les règles financières de la Premier League sur une période de 9 ans, un verdict dont le club a fait appel.

Manchester City se prépare désormais à recevoir le Paris Saint-Germain, mercredi prochain à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions.



