En vidéo : malgré les hésitations d'Al Ahly, Ammouta est déterminé à recruter le joueur du Maghreb de Fès

Des rapports de presse égyptiens ont révélé que Houcine Ammouta, l'entraîneur d'Al Ahly, a demandé à la direction de son club de recruter Oussama Nour Eddine, milieu de terrain du Maghreb de Fès, lors du prochain mercato hivernal, tandis que le club cherche également à renforcer le poste d'axe central défensif.

Le journaliste égyptien Abdel Hakim Abou Alam a déclaré sur la chaîne « On Sport » qu'Al Ahly se concentrera, lors du mercato hivernal, sur le recrutement d'un milieu défensif capable d'assurer les tâches d'un numéro 6, ainsi que d'un défenseur central.

Il a ajouté : « Même avec le maintien d'Achraf Dari, ses bonnes performances et son absence de blessures, Al Ahly veut recruter d'autres joueurs à ses côtés, dont l'un issu des catégories de jeunes. »

Il a précisé que tous les noms évoqués dans les médias pour renforcer le poste de défenseur central sont sur la table de la direction technique, à l'exception des joueurs des clubs de Zed et d'Al Bank Al Ahly, le club rouge ne souhaitant pas traiter avec eux car ils exagèrent leurs exigences financières pour n'importe quel joueur.

Prochains matchs AHL Premier League 13:00 QAN

Selon Abou Alam, Al Ahly surveille plus d'un joueur, principalement Mostafa Ibrahim, défenseur d'Al Ittihad, Mohamed Charkeya, joueur de Modern Sport, et Nour Achraf, d'Enppi.

Concernant le milieu de terrain défensif, il a déclaré : « Al Ahly n'est pas enthousiaste à l'idée de recruter un nouveau joueur, mais Ammouta est déterminé à obtenir Oussama Nour Eddine, le joueur du Maghreb de Fès. »

Cependant, Abou Alam a indiqué qu'Al Ahly n'a pas encore entamé ses négociations avec le joueur ni avec la direction de son club.