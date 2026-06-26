En vidéo, Majer affirme : « La sélection tunisienne n’a rien à envier à l’Égypte, au Maroc et à l’Algérie, et nous n’avons pas peur des Pays-Bas. »

Rabah Madjer, légende du football algérien, a pris la défense de la sélection tunisienne malgré ses performances décevantes lors de la Coupe du monde 2026, estimant qu’elle n’était pas fondamentalement différente des équipes d’Égypte, du Maroc et de l’Algérie.

Les Tunisiens ont été éliminés dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, terminant derniers sans le moindre point après trois défaites concédées face à la Suède (5-1), le Japon (4-0) et les Pays-Bas (3-1).

Interrogé lors de l’émission « Nadina » sur MBC 1, l’ancien international a réaffirmé : « Je maintiens mon opinion : la sélection tunisienne est une bonne équipe, qui possède un grand potentiel, tout comme les sélections algérienne, marocaine et égyptienne. »

Il a toutefois nuancé son propos : « L’équipe traverse une crise. Celle-ci ne date pas de la Coupe du monde, mais de la défaite 1-5 en amical contre la Belgique, un revers qui a semé le doute sur la sélection tunisienne. »

Il a ajouté : « La sélection tunisienne a perdu contre les Pays-Bas. Certes, il s’agit d’une équipe respectée, mais les Tunisiens étaient capables de les contenir, comme l’a montré la victoire de l’Algérie 1-0 en amical à Rotterdam. »

Il a conclu : « Ce n’est pas l’équipe des Pays-Bas qu’il faut craindre dans ce match, mais l’équipe tunisienne a commis de nombreuses erreurs sur le terrain. »

Rappelons que les Pays-Bas seront le prochain adversaire du Maroc en Coupe du monde 2026, avec une rencontre programmée mardi prochain au stade des seizièmes de finale.