La légende d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, Magdy Abdelghani, a critiqué le comportement du Marocain Houcine Ammouta, entraîneur de l'équipe rouge, envers son joueur Ali Mahmoud, après le remplacement de ce dernier lors du match contre Al Mokawloon Al Arab (1-1), disputé le mercredi dernier en soirée, dans le cadre du championnat d'Égypte de première division.

Ali Mahmoud avait salué Ammouta en quittant le terrain d'une manière qui n'avait pas plu à l'entraîneur, qui n'a alors pas hésité à réprimander le joueur et à le pousser avec force, dans une scène qui a suscité beaucoup de polémique.

À lire aussi

Fondé par des supporters du Barça : que sait-on du nouveau club de Messi ?

Ferran Torres donne son avis sur les candidatures du Barça et du Real Madrid au titre européen

À ce sujet, Abdelghani a déclaré jeudi soir, lors de son apparition dans l'émission « Massa Al Anwar », avec le présentateur Medhat Chalabi sur la chaîne « MBC Masr 2 » : « Je ne connais pas la raison de la colère d'Ammouta contre nous !... Il doit comprendre la nature des Égyptiens. S'il s'était agi d'une grande vedette, ou si j'avais été à la place d'Ali Mahmoud, cela ne se serait pas passé sans encombre. »

Interrogé sur ce qu'il aurait fait dans ce cas, Abdelghani a répondu : « J'aurais fait ce qu'il fallait faire... Un entraîneur m'a parlé de façon inconvenante quand j'étais joueur et m'a frappé, alors je l'ai frappé. »

Concernant les pressions auxquelles fait face Ammouta actuellement, l'ancien international égyptien a affirmé : « Le métier d'entraîneur comporte beaucoup de pressions, c'est pourquoi je ne l'ai pas exercé... L'entraîneur doit garder son sang-froid, et lorsque tu es étranger, tu dois être courtois. »

Et de poursuivre : « Si moi, par exemple, j'allais entraîner au Maroc, exprimerais-je ma colère de cette manière ?... De plus, Ammouta ne fait pas face aux problèmes ni aux lacunes techniques, alors que les joueurs ressentent de la nervosité et de la pression, ce qui leur cause des blessures, car ils redoutent les réactions de l'entraîneur. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».



