En vidéo, Madjer estime que le Maroc a battu les Pays-Bas grâce à la chance et a ensuite perdu face à la France en raison de la peur

Rabah Madjer, légende du football algérien, a estimé que le Maroc avait abdiqué face à la France en quart de finale de la Coupe du monde 2026, victime selon lui d’une « peur bleue » des champions du monde.

Les Marocains ont ainsi quitté la Coupe du monde 2026 en quarts de finale, battus 2-0 par les Bleus jeudi soir.

Dans une interview accordée à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », Madjer a déclaré : « C’est la peur qui a poussé l’équipe du Maroc à reculer, et quand j’ai vu la manière dont elle a débuté le match, je me suis dit que c’était un mauvais départ. »

« Quand on aborde un match en se retranchant, on envoie un signal clair à l’adversaire : on a peur. La France a alors tout le loisir de prendre le contrôle, d’attaquer et de chercher les buts, ce qu’elle a fait en seconde période », a-t-il analysé.

Il a poursuivi : « L’équipe du Maroc n’aurait pas dû avoir peur, elle aurait dû imposer son jeu et jouer comme elle l’avait fait contre les Pays-Bas et le Brésil, tout en reconnaissant la force de l’équipe de France, qui était la grande favorite pour se qualifier. »

Il a conclu : « Le Maroc n’a émergé qu’en seconde période, une fois que la France avait déjà pris le contrôle et inscrit ses deux buts. Pourtant, les Marocains disposent de deux équipes : un onze titulaire solide et un banc encore plus fort. »

La légende algérienne a par ailleurs refusé de concéder la suprématie arabe au Maroc, arguant que sa qualification face aux Pays-Bas, en seizièmes de finale, était intervenue aux tirs au but.

Il conclut : « Si le Maroc avait perdu contre les Pays-Bas, nous ne le dirions pas aujourd’hui, mais il s’est qualifié aux tirs au but. »

Ces propos ont provoqué la colère de Rachid Taoussi et Radhi Jaïdi, figures respectées du football marocain et tunisien, qui ont souligné la supériorité stratégique et la meilleure préparation de l’équipe du Maroc.