L'Allemagne a laissé filer la victoire face à son hôte néerlandais, ce jeudi soir, les locaux ayant arraché un nul cruel (1-1), lors de la première journée de la Ligue des nations de l'UEFA, sur la pelouse de la « Johan Cruyff Arena » à Amsterdam.

La rencontre a été marquée par les grands débuts officiels de Jürgen Klopp à la tête du staff technique de la Mannschaft, ainsi que par ceux de l'entraîneur espagnol Xavi Hernández avec les Pays-Bas.

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L'assistance vidéo a privé les Pays-Bas d'un but d'ouverture, à la 13e minute, inscrit par Virgil van Dijk d'une tête, à la suite d'un corner.

L'arbitre espagnol Hernández Hernández est revenu sur sa décision d'accorder le but de la star de Liverpool, après avoir consulté l'assistance vidéo, estimant que l'attaquant néerlandais Brian Brobbey avait gêné le gardien allemand Marc-André ter Stegen avant la frappe de van Dijk.

À la 32e minute, Felix Nmecha a donné l'avantage à l'Allemagne, suscitant de vives protestations de la part des joueurs néerlandais.





L'attaquant néerlandais Brian Brobbey avait en effet été touché, et ses coéquipiers avaient demandé aux joueurs allemands de dégager le ballon pour lui permettre de se faire soigner, mais les visiteurs ont refusé et poursuivi le jeu, si bien que Nmecha s'est finalement retrouvé le ballon devant lui après une tentative d'Adeyemi, le joueur du Borussia Dortmund ne se faisant pas prier pour loger le cuir au fond des filets néerlandais.

Les locaux ont vivement contesté le comportement des joueurs allemands après ce but, et des altercations ont éclaté entre les deux camps, mais l'arbitre a maintenu sa décision.

En seconde période, la sélection néerlandaise a exercé un fort pressing et gâché de nombreuses occasions, face à un gardien allemand Marc-André ter Stegen étincelant.

Mais le jeune joueur, Ruben van Bommel, a profité d'une erreur de relance du remplaçant Serge Gnabry, s'est élancé et a adressé un centre parfait à Cody Gakpo, qui a fait trembler les filets des visiteurs d'une reprise directe de volée, égalisant à la 90e+2 minute.

La sélection néerlandaise a maintenu son pressing après l'égalisation et a été tout près de marquer le but de la victoire, avant que l'arbitre ne siffle la fin de la rencontre (1-1).

Les Pays-Bas et l'Allemagne évoluent dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA, qui comprend également la Grèce et la Serbie.

Les Grecs sont parvenus à ramener une victoire précieuse de l'antre serbe, renversant leur retard pour l'emporter (2-1) dans les dernières secondes de la rencontre, s'installant ainsi en tête du groupe avec 3 points, devant les Pays-Bas et l'Allemagne, avec un point chacun, tandis que la Serbie ferme la marche sans le moindre point.











