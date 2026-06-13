Julen Lopetegui, sélectionneur de l'équipe du Qatar, a contesté la validité du penalty accordé à la Suisse lors de leur affrontement.

Les Qataris ont entamé leur Coupe du monde 2026 par un match nul 1-1 face à la Suisse.

« Nous savions que nous allions affronter une équipe supérieure à la nôtre, la Suisse, qui n’a concédé que deux buts durant les qualifications », a-t-il déclaré à beIN Sports.

Il a ajouté : « La Suisse a obtenu un penalty discutable, peut-être pour hors-jeu. »

« Après avoir concédé ce but, nous avons tenté de réagir, de rester concentrés, et nous avons finalement égalisé », a-t-il ajouté.

« Je suis très fier de la performance des joueurs, satisfait de ce point, mais il faut savoir que les prochaines rencontres seront tout aussi difficiles », a-t-il insisté.

Il a également rappelé que le prochain adversaire, le Canada, pays hôte, évoluera devant son public : « Ils ont déjà montré lors du match précédent qu’ils possédaient des joueurs de grande qualité et une vitesse exceptionnelle, dont beaucoup jouent dans les grands championnats européens. »

Il a conclu : « Il faudra aborder ce match avec le même état d’esprit, être prêts et, d’ici là, bien récupérer pour retrouver notre énergie. »