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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo : Lopetegui dénonce l’arbitrage, estimant que le penalty accordé à la Suisse était « hors-jeu »

Qatar vs Suisse
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J. Lopetegui
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Suisse
É.-U.

Julen Lopetegui, le sélectionneur de l'équipe du Qatar, a contesté la validité du penalty accordé à la Suisse lors de leur rencontre.

Les Qataris ont entamé leur Coupe du monde 2026 par un match nul 1-1 face à la Suisse.

« Nous savions que nous allions affronter une équipe supérieure à la nôtre, la Suisse, qui n’a concédé que deux buts durant les qualifications », a-t-il déclaré à la chaîne BeIN Sports.

Il a ajouté : « La Suisse a obtenu un penalty discutable, peut-être pour hors-jeu. »

« Après avoir concédé ce but, nous avons tenté de réagir, de rester concentrés, et, heureusement, nous avons pu égaliser », a-t-il ajouté.

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« Je suis très fier de la performance des joueurs, a-t-il ajouté. Ce point est positif, mais nous devrons rester solides lors des prochaines rencontres. »

Il a également rappelé que le prochain adversaire, le Canada, pays hôte, évoluera devant son public : « Ils ont déjà montré, lors de la première journée, qu’ils possédaient des joueurs de grande qualité et une vitesse impressionnante, avec plusieurs éléments qui brillent dans les grands championnats européens. »

Il a conclu : « Il faudra aborder ce rendez-vous avec la même rigueur, récupérer et retrouver notre énergie. »

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