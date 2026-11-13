En vidéo : Lookman s'effondre blessé sous le maillot du Nigeria, l'Atlético redoute le cauchemar

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Alors qu'il cherchait à retrouver son éclat et sa confiance, le Nigérian Ademola Lookman a reçu un nouveau coup dur après avoir subi une blessure soudaine lors de sa participation avec la sélection de son pays face à la Tanzanie, en qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2027. De quoi susciter une vive inquiétude au sein de l'Atlético Madrid, qui attend avec une grande tension le résultat des examens médicaux devant déterminer la gravité de la blessure et la durée de son absence.

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L'attaquant de l'Atlético Madrid a été contraint de quitter la pelouse avant la fin de la première mi-temps, après avoir ressenti des douleurs soudaines, dans une scène qui a suscité l'inquiétude du staff technique de la sélection nigériane et des supporters de l'Atlético Madrid en même temps, d'autant que tous les premiers indices laissent penser à un problème musculaire, en attendant la confirmation officielle des examens médicaux.

Jusqu'à présent, aucun diagnostic officiel n'a été rendu concernant la gravité de la blessure, et la zone touchée n'a pas non plus été précisée avec exactitude. La durée de la convalescence et les examens médicaux détermineront la gravité de la blessure, ainsi que la possibilité pour lui de disputer le match retour contre la Tanzanie, prévu mardi prochain à Zanzibar, et son retour ultérieur à l'Atlético Madrid.

Lookman avait entamé la rencontre de façon remarquable, comme s'il voulait prouver que cette trêve internationale serait un nouveau point de départ pour lui. Il a en effet contribué au premier but de son équipe, en délivrant une passe décisive à Alhassan Yusuf dès les premières minutes, à l'issue d'une action lancée par Akor Adams, compensant ainsi son début de match laborieux et confirmant qu'il possède encore la capacité de faire la différence.

Mais la joie fut de courte durée. Quelques minutes après son éclat, Lookman a été contraint de sortir sur blessure avant la fin de la première mi-temps, cédant sa place à Moses Simon, dans un moment difficile qui a bouleversé tous les calculs.

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Après la pause, l'entraîneur Eric Chelle a fait entrer Ndidi et Tolu Arokodare, qui ont scellé la victoire en seulement 15 minutes en inscrivant deux buts, confirmant la supériorité du Nigeria et renforçant sa position à la deuxième place de son groupe qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, ce qui lui garantit la participation au tournoi.

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Mardi prochain, le Nigeria affrontera de nouveau la Tanzanie, mais sauf surprise, Lookman ne sera pas disponible pour y participer, ce qui accroît l'inquiétude de l'Atlético Madrid, qui attend le retour de son joueur pour connaître l'ampleur réelle de la blessure.

Cette trêve internationale était censée être une occasion en or pour Lookman de retrouver son niveau après des semaines extrêmement difficiles avec l'Atlético Madrid. Le joueur nigérian n'a pas seulement perdu sa place dans le onze de départ, il n'a même pas participé en tant que remplaçant face au Barça, dans un message clair de l'entraîneur Diego Simeone indiquant qu'il n'est pas dans sa meilleure forme.

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Simeone a reconnu que le joueur n'était pas dans sa meilleure forme, et Lookman avait exprimé son souhait de rejoindre la sélection de son pays, dans l'espoir de retrouver confiance et de marquer des buts, mais jusqu'à présent, il n'a récolté que davantage d'inquiétudes et une blessure.

L'équipe de Simeone reprendra la compétition le 22 novembre face à Getafe en Liga, et la participation de Lookman à ce match dépend de sa guérison, ce qui rend les prochains jours décisifs pour déterminer son avenir.

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Entre le désir du joueur de revenir rapidement et la prudence du staff médical de l'Atlético Madrid, Lookman se trouve à un nouveau carrefour : soit la blessure est légère et il revient vite pour retrouver sa place, soit c'est le début d'une longue crise qui écartera des terrains l'une des recrues les plus importantes de l'Atlético cette saison, à un moment où l'équipe a plus que jamais besoin de lui.