Liverpool a signé une victoire spectaculaire face à Villarreal sur le score de 4-3, après avoir été mené de deux buts, lors de la rencontre disputée entre les deux équipes au stade d'Anfield ce mardi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que Manchester City a écrasé son hôte grec de l'AEK Athènes sur le score de cinq buts à un au stade de l'Etihad.

Liverpool a remporté sa troisième victoire consécutive, réalisant un sans-faute et occupant la deuxième place au classement avec 9 points, derrière le Paris Saint-Germain à la différence de buts.

Villarreal, lui, occupe la 19e place avec seulement 3 points.

De son côté, Manchester City a atteint les six points et la sixième place, pansant ses blessures après la défaite face au Paris Saint-Germain lors de la dernière journée.

Quant à l'AEK Athènes, il occupe la 27e place avec 3 points.

La remontada de Liverpool

Lors du match de Liverpool, Villarreal a pris l'avantage avec un doublé précoce signé Georges Mikautadze et Sergi Cardona aux 4e et 29e minutes, une erreur de Virgil van Dijk, qui a renvoyé le ballon vers son gardien, étant à l'origine de l'encaissement du premier but.

Mais les Reds se sont ressaisis et ont répliqué avec deux buts avant la fin de la première période, signés Alexis Mac Allister et Ronald Araújo respectivement aux 36e et 45e+3 minutes.

Mac Allister est ensuite revenu pour donner l'avantage à la formation anglaise pour la première fois du match d'un but à la 65e minute, et quatre minutes plus tard, Florian Wirtz a aggravé le score d'un quatrième but.

Villarreal n'a toutefois pas abdiqué, inscrivant un troisième but signé Tani Oluwaseyi trois minutes avant la fin du temps réglementaire, mais le temps lui a manqué pour arracher l'égalisation.

Foden brille en l'absence de Haaland

Lors du match de Manchester City, Elliot Anderson a placé la formation des Citizens en tête d'un but après 12 minutes de jeu, puis Phil Foden a creusé l'écart d'un deuxième but à la 34e minute.

Mais l'AEK Athènes a réduit l'écart par un but de Stavros Pilios sept minutes après le début de la seconde période. Rayan Cherki a néanmoins rétabli l'écart de deux buts à la 57e minute.

Foden a inscrit deux autres buts aux 65e et 76e minutes pour compléter son triplé et mener la formation des Citizens vers une large victoire en l'absence du buteur Erling Haaland, que l'entraîneur Enzo Maresca a préféré ménager en le laissant sur le banc des remplaçants tout au long du match.