Manchester City s'est qualifié de justesse pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, après avoir battu Brighton aux tirs au but (4-3), à l'issue d'un temps réglementaire achevé sur un match nul 2-2 à l'Etihad Stadium, mercredi soir.

Lors de la séance de tirs au but, Mateo Kovacic a manqué le sien côté Manchester City, tandis que Yasin Ayari et Lewis Dunk ont échoué côté Brighton.





Manchester City et Brighton se retrouveront sur la même pelouse samedi prochain en Premier League.

Manchester City, qui a disputé la rencontre du jour avec une équipe composée de remplaçants, a évité le piège dans lequel est tombé Arsenal, éliminé de la compétition aux tirs au but par Fleetwood, un club de quatrième division, lors de l'une des plus grandes surprises de la saison.

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Le tirage au sort des quarts de finale doit avoir lieu ultérieurement, avec la participation de Manchester City et de 7 autres clubs.

Brighton a ouvert le score à la 30e minute par l'intermédiaire de Malick Yalcouyé, sur une frappe qui a percuté le visage du gardien avant de finir au fond des filets, mais les hôtes ont égalisé à 5 minutes de la fin de la première période grâce à Mateo Kovacic, auteur d'une frappe de l'extérieur de la surface qui a trompé le gardien.

Brighton a repris l'avantage à la 47e minute par un but de Georginio Rutter, profitant d'un centre à ras de terre, avant que Manchester City n'égalise à nouveau sur une frappe de Rayan Cherki déviée par le pied de son coéquipier Vitor Reis à la 72e minute.