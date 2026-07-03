L’équipe d’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Australie aux tirs au but (4-2), ce vendredi au stade de Dallas. Après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations, les Pharaons ont fait preuve de sang-froid pour l’emporter dans l’épreuve fatale. lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Les Pharaons ont abordé la rencontre avec une volonté offensive manifeste et ont ouvert le score dès la 13^e minute : le milieu de terrain Imam Ashour a repris de la tête un centre précis du latéral gauche Karim Hafez, battant le gardien australien.

En seconde période, alors que les Australiens poussaient pour égaliser, le défenseur Mohamed Hani, sous pression, a mal dégagé un centre suite à un coup franc et a dévié le ballon de la tête dans ses propres filets (55^e), envoyant ainsi les deux équipes en prolongation, puis aux tirs au but.

Lors de la séance de tirs au but, Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah et Hossam Abdel-Majeed ont transformé leurs tentatives pour l’Égypte.

Chez les Australiens, Jackson Irvine et Oier Mabel ont transformé leurs tentatives, tandis que Harry Sutter et Lucas Herrington ont échoué.

Grâce à cette qualification historique, l’Égypte devient la deuxième nation africaine à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde en cours, rejoignant le Maroc, auteur de l’exploit face aux Pays-Bas. Les « Lions de l’Atlas » se préparent désormais pour un affrontement très attendu contre le Canada au tour suivant.

Cette qualification revêt une portée historique pour le football égyptien, qui dispute la Coupe du monde pour la quatrième fois de son histoire ; les Pharaons avaient auparavant été éliminés en huitièmes de finale d’une édition à 16 équipes, en 1934, Elle n’avait pas non plus franchi le premier tour en 1990 en Italie ni en 2018 en Russie. Cette génération inscrit donc une nouvelle page de l’histoire des Pharaons en Coupe du monde.