Des centaines de supporters marocains ont investi les rues de Boston (États-Unis) quelques heures avant la rencontre très attendue entre les Lions de l’Atlas et l’Écosse, ce vendredi soir (heure de la côte Est), comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Vêtus de rouge et vert, les fans ont entonné leurs chants traditionnels et brandi des drapeaux nationaux dans les fan zones et dans les artères de la cité, tandis que plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux immortaliseront l’ambiance festive ayant précédé cette rencontre très attendue.

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Ce match revêt une importance capitale pour les Lions de l’Atlas, qui abordent la rencontre après avoir entamé leur parcours par un match nul 1-1 face au Brésil, un résultat historique leur offrant leur premier point contre une sélection sud-américaine en Coupe du monde.

De son côté, l’Écosse a battu Haïti 1-0 lors de la première journée et se rapproche d’une qualification historique : un simple point face au Maroc lui ouvrirait les portes des huitièmes de finale.

La rencontre s’annonce à guichets fermés, tant l’afflux de supporters marocains et écossais vers le stade Gillette de Foxborough (Massachusetts), d’une capacité de 65 000 à 70 000 spectateurs, est déjà considérable.



