En vidéo : les supporters marocains adoptent une tradition mexicaine « agaçante » à l’égard des joueurs de l’équipe de France

Alors que Kylian Mbappé et ses coéquipiers s’apprêtaient à regagner leur chambre à la veille de leur match le plus important de la Coupe du monde, les supporters marocains s’apprêtaient à les réveiller. Une tradition mexicaine qui s’est perpétuée des seizièmes de finale aux quarts de finale, et dont les protagonistes étaient cette fois les « Lions de l’Atlas », décidés à lancer l’offensive douze heures avant le coup d’envoi.

La dernière nuit des Bleus à leur quartier général s’est transformée en un véritable cauchemar sonore : dès 22 h 30, heure locale, des foules de supporters des Lions de l’Atlas ont commencé à se rassembler dans les rues entourant l’hôtel de la délégation française, et en quelques minutes à peine, le quartier s’est changé en une fête de carnaval.

tambours et vuvuzelas résonnaient sans relâche, Des feux d’artifice éclataient dans le ciel de Boston, formant un spectacle continu destiné à priver Kylian Mbappé et ses coéquipiers de tout répit avant l’affrontement majeur. Des centaines de supporters marocains ont scandé des slogans et entonné des chants enthousiastes pour provoquer les joueurs et les inciter à se montrer aux fenêtres.

Selon la chaîne française « RMC », le vacarme était parfaitement audible depuis les chambres des Bleus et a considérablement dérangé les habitants des immeubles voisins.

Rappelons que cette « stratégie festive et bruyante » est devenue une véritable marque de fabrique mexicaine lors de la Coupe du monde 2026, après avoir été mise en œuvre avec succès par les supporters mexicains pour déstabiliser la sélection équatorienne avant son élimination en seizièmes de finale, puis réitérée en huitièmes de finale face à l’Angleterre.

Ce soir, les supporters marocains ont décidé d’adopter cette même arme psychologique, dans l’espoir que ce vacarme contribue à faire tomber les anciens champions du monde.