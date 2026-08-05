En vidéo : les supporters de Trabzonspor encerclent « l'intrus de Galatasaray » lors de l'accueil de Salah

L'accueil réservé à la star égyptienne Mohamed Salah en Turquie ne s'est pas limité aux chants et aux clameurs assourdissantes ; il a aussi donné lieu à une scène humaine et cocasse qui a détourné l'attention de l'événement principal et enflammé les réseaux sociaux en quelques heures.

Alors que les supporters de Trabzonspor se massaient pour accueillir leur nouvelle star venue de Liverpool, tout le monde a été surpris par l'apparition, au milieu de la foule, d'un supporter du Galatasaray, le rival traditionnel, arborant le maillot rouge et jaune de son équipe.

« Enlève ce maillot » : une célébration teintée d'humour

La scène, immortalisée par une vidéo largement partagée, a mis en lumière la réaction spontanée et joviale des supporters de Trabzonspor. Loin de toute tension, des dizaines de fans ont entouré l'« intrus » dans une ambiance festive et lui ont demandé, sur le ton de l'amitié, d'enlever son maillot du Galatasaray, au milieu des rires et des chants à la gloire de Salah et de Trabzon. Le supporter a répondu à la situation avec fair-play, retirant son maillot sous les applaudissements de la foule, qui a vu dans cette scène une partie des « rituels de bienvenue » réservés à sa star mondiale.

Salah arrive en Turquie : signature jeudi

Mohamed Salah avait posé ses valises à Istanbul dans la matinée de mercredi, où des milliers de supporters de Trabzonspor l'attendaient, avant de prendre un autre avion en direction de la ville de Trabzon, qui surplombe la mer Noire, pour finaliser les formalités de son transfert.

Mohamed Salah est arrivé dans la ville de Trabzon le mercredi soir, la signature officielle des contrats et l'annonce du transfert devant intervenir demain jeudi, pour entamer un nouveau chapitre après un parcours légendaire de 8 saisons avec Liverpool, au cours duquel il a inscrit 257 buts en 442 matchs et remporté tous les titres possibles avec les Reds.