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FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

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En vidéo : les supporters d'Al-Nassr surprennent leur nouvelle star avec un accueil spécial

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Saudi Pro League
Arabie saoudite

« Al-Alami » a affronté Al-Fateh en Roshn League

Les supporters d'Al-Nassr ont tenu à saluer leur nouveau joueur portugais Samu Costa d'une manière particulière, lors du premier match de l'équipe de la nouvelle saison.

Al-Nassr a reçu Al-Fateh, ce samedi, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park, dans le cadre de la première journée du championnat saoudien de Roshn Saudi League.

Le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a publié, via son compte personnel sur le réseau « X », une vidéo montrant les supporters d'Al-Nassr scander à l'unisson le nom de « Costa » à la 11e minute de la rencontre.

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Le journaliste saoudien a précisé que ce chant est intervenu à cette minute précise, car le joueur portugais portera le maillot numéro 11 avec le club d'Al-Nassr.

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Samu Costa n'a pas débuté la rencontre comme titulaire, prenant place sur le banc des remplaçants, tandis que l'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, s'est appuyé sur Abdullah Al-Khaibari et le Brésilien Angelo au milieu de terrain.

Le joueur de 24 ans a rejoint « Al-Alami » lors du mercato estival actuel, en provenance du club espagnol du Real Majorque, et il s'agit du seul transfert conclu par le club jusqu'à présent.

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