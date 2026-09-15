Les supporters d'Al-Hilal ont tenté de rendre hommage à leur joueur portugais Ruben Neves après l'incident survenu lors du match contre Al-Taawoun en Roshn Saudi League, tandis que le joueur a répondu en inscrivant le but de l'avantage dans les filets d'Al-Gharafa, club qatari, en Ligue des champions d'élite de l'AFC.

Les supporters d'Al-Hilal ont brandi une grande banderole au coup d'envoi du match face à Al-Gharafa, ce mardi, au stade « Kingdom Arena », sur laquelle était inscrit le numéro 8, en référence au maillot de Neves.

Les supporters du club faisaient allusion au fâcheux incident survenu lors du match de la formation bleue contre Al-Taawoun, lorsque les supporters de l'adversaire ont scandé le nom du défunt Diogo Jota, ami proche de Neves, dans une tentative de le provoquer et de le déconcentrer.

Ce geste a suscité la colère de la star portugaise, qui a pointé le ciel de la main, comme pour dire « Dieu vous voit ».

Le match, disputé samedi dernier dans le cadre de la septième journée du championnat national, s'est soldé par une victoire d'Al-Hilal sur le score de six buts à zéro.

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Cet incident a provoqué de vives réactions en Arabie saoudite, les anciennes stars rivalisant pour présenter leurs excuses à Neves, tandis que la Ligue Roshn a condamné l'incident, et des sanctions à l'encontre des supporters d'Al-Taawoun sont attendues.

De son côté, Neves a rendu la pareille aux supporters d'Al-Hilal de la meilleure des manières, après avoir ouvert le score pour la formation bleue lors de son premier match dans la compétition continentale, allant vers les supporters pour leur adresser un salut particulier.

Neves a inscrit le premier but d'Al-Hilal dans le match sur un penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps, qu'il a frappé avec puissance dans la lucarne droite des buts de la formation qatarie.