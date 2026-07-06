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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo : les propos virulents d’Agirri résument le cauchemar vécu par le Mexique face à l’ailier du FC Barcelone

Javier Aguirre Onaindía
A. Gordon
Mexico
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Mexico vs Angleterre
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« Va te faire foutre, Gordon ! »

Pas besoin d’un geste technique ni d’un but retentissant : quelques mots ont suffi à immortaliser la soirée d’Anthony Gordon. Lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et le Mexique, Javier Aguirre s’est approché de l’ailier anglais, a esquissé un sourire et lancé, taquin : «Gordon, va te faire foutre !»

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, cette boutade, devenue virale sur les réseaux sociaux, n’était qu’un aveu de frustration : Agüero venait de voir le nouveau joueur du FC Barcelone déstabiliser sans pitié son couloir droit et propulser l’Angleterre vers une victoire 3-2, synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Gordon, 25 ans, a répondu à l’« insulte » d’Aguerre par un rire confiant. Il savait livrer le match de sa vie sous le maillot des Three Lions : après un début de tournoi irrégulier et la perte de sa place de titulaire, l’ailier du FC Barcelone a saisi sa chance pour offrir une prestation complète qui lui a redonné ses lettres de noblesse.

Les chiffres confirment son impact : il a été le joueur le plus rapide sur la pelouse (35,7 km/h), a constamment créé le danger, obtenu le penalty décisif transformé par Harry Kane et participé au deuxième but après une récupération haute suite à un pressing intense. Il a remporté dix de ses onze duels et bouclé sa prestation par un travail défensif impressionnant.

La boutade d’Aguirre n’était pas une insulte, mais une distinction honorifique : le témoignage d’un entraîneur vaincu face à un ailier anglais tout simplement irrésistible.

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