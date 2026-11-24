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Mené d'un but, le Real Madrid a renversé le PSV Eindhoven pour s'imposer largement 5-1, ce mardi soir au stade Santiago-Bernabéu, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Le PSV Eindhoven a ouvert le score à la 32e minute par son capitaine Ivan Perisic, mais le Real Madrid a égalisé à la 50e minute grâce à son capitaine lui aussi, Fede Valverde.

Jude Bellingham a ensuite donné l'avantage au Real Madrid pour la première fois du match en inscrivant le deuxième but à la 60e minute, avant que Kylian Mbappé ne creuse l'écart pour le club espagnol avec un troisième but à la 64e minute. L'équipe a donc marqué trois fois en moins d'un quart d'heure.

Mbappé a inscrit le quatrième but à la 84e minute, puis Vinicius Junior a signé le cinquième à la 87e minute.

Le Real Madrid occupe seul la tête du classement de la Ligue des champions avec un sans-faute, soit 15 points en 5 matchs, tandis que le PSV Eindhoven reste bloqué à 4 points, à la 28e place.

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Le Real Madrid poursuit sa série en Ligue des champions avec une cinquième victoire consécutive. C'est la quatrième fois dans l'histoire du club qu'il remporte ses 5 premiers matchs de la compétition, après les saisons 2011-2012, 2014-2015 et 2023-2024. Lors de chacune de ces trois fois, il a atteint au moins les demi-finales, et il a remporté le titre la dernière fois.

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La Maison Blanche enchaîne également toutes compétitions confondues, avec une dixième victoire depuis la défaite face à l'Atlético de Madrid lors du derby, le 20 septembre dernier : 6 en championnat et 4 en Ligue des champions.

José Mourinho poursuit lui aussi sa série face aux clubs néerlandais, avec une septième victoire en 7 matchs. Il avait battu l'Ajax à 6 reprises, dont 5 fois avec le Real Madrid et une fois avec Benfica.

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Le duo Vinicius-Diomande

Le Real Madrid a abordé la rencontre avec une composition réservant quelques surprises. José Mourinho a en effet décidé d'aligner d'entrée le duo formé par Vinicius Junior et Yan Diomande, après que la star ivoirienne a brillé en l'absence du Brésilien.

Kylian Mbappé a conservé sa place en pointe, tandis que Jude Bellingham est sorti du onze pour souffler et qu'Arda Güler a occupé le poste de meneur de jeu.

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Par ailleurs, Fede Valverde a retrouvé le poste de latéral droit, où il a brillé ces derniers temps, après avoir débuté sur le banc lors du dernier match de Liga face au Celta Vigo, au profit de Trent Alexander-Arnold.

Une ouverture du score néerlandaise surprise

Le match a démarré sur un rythme élevé et, contre toute attente, la première occasion dangereuse est venue des visiteurs. À la 4e minute, Ruben van Bommel s'est retrouvé seul face au but, mais sa frappe à ras de terre est passée à côté du poteau gauche de Thibaut Courtois.

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De la même manière, le poteau gauche du PSV Eindhoven a repoussé une superbe frappe de Vinicius Junior tentée de l'extérieur de la surface à la 11e minute, une réponse rapide des locaux au danger néerlandais.

Alors que le Real Madrid cherchait à prendre l'avantage, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur du PSV Eindhoven peu après la demi-heure de jeu, Aurélien Tchouaméni ayant marché sur le pied de Sven Mijnans, joueur des visiteurs, dans la surface.

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Perisic a transformé la sentence pour donner l'avantage aux Néerlandais, d'une frappe précise sur la gauche de Courtois.

Le Real Madrid s'est porté à l'attaque dans le dernier quart d'heure de la première période pour tenter d'égaliser avant la pause, mais cette poussée n'a rien donné et a même ouvert des espaces dans sa défense. Kodai Sano a failli doubler la mise pour les Néerlandais dans le temps additionnel, mais sa tête est passée à côté du poteau droit.

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Un tout autre visage madrilène

Le Real Madrid est revenu des vestiaires avec un tout autre visage. Mourinho a procédé à 3 changements d'un coup : il a fait entrer Bellingham à la place de Tchouaméni, auteur de la faute sur le penalty, et a remplacé sa charnière centrale, Éder Militão et Antonio Rüdiger, par Dean Huijsen et Ibrahima Konaté, signe de son mécontentement quant à la prestation défensive en première période.

Il n'a fallu que 5 minutes au Real Madrid pour égaliser par Valverde, auteur d'une frappe rasante dans la surface après une talonnade magique de son coéquipier Arda Güler.

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Le chef-d'œuvre de Bellingham

Dix minutes plus tard, Bellingham a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière au Real Madrid, en reprenant de volée un ballon qu'il a envoyé directement dans la lucarne gauche du but néerlandais.

Le Real Madrid n'a pas relâché son étreinte et a poursuivi son pressing. Mbappé a ajouté un troisième but après avoir reçu une passe lumineuse de Güler, en frappant au moment où le gardien sortait de sa ligne.

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Vinicius a failli se joindre à la fête quelques minutes plus tard, mais sa frappe à ras de terre a heurté le poteau droit. C'était la deuxième fois que la chance le fuyait dans ce match.

Diaz passeur, Vinicius retrouve le chemin des filets

Le Marocain Brahim Diaz est entré à la 80e minute à la place de Diomande. Il s'agissait de sa première apparition depuis que la sélection marocaine a perdu le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 sur décision du Tribunal arbitral du sport, ce mardi.

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Diaz a pu oublier ses peines en délivrant la passe décisive sur le quatrième but du Real Madrid, inscrit par Mbappé, seul face au but.

Avant le coup de sifflet final, Vinicius s'est rappelé au bon souvenir de tous avec un cinquième but, retrouvant le chemin des filets après une longue disette.

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La star brésilienne a reçu un ballon de Bellingham, s'est retrouvée seule face au but et a trompé le gardien néerlandais, parachevant la manita merengue.