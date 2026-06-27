En vidéo : les joueurs saoudiens ignorent les supporters après leur élimination de la Coupe du monde

Les joueurs de l’équipe nationale saoudienne ont provoqué la colère de leurs supporters en ne répondant pas à leurs salutations et en ne présentant pas d’excuses, après leur élimination prématurée de la Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens avaient été éliminés dès la phase de groupes après un match nul et vierge face au Cap-Vert, tôt samedi matin au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée.

Le journal saoudien Al-Sharq Al-Awsat a diffusé sur son compte officiel X une vidéo capturant la réaction des joueurs immédiatement après le coup de sifflet final.

Les images montrent que l’ensemble des joueurs des « Verts » a quitté la pelouse sans saluer les supporters, hormis le gardien Mohammed Al-Owais et le défenseur Abdelilah Al-Omari.

La séquence a provoqué l’ire des supporters saoudiens sur les réseaux sociaux, qui ont jugé ce comportement inapproprié et estimé que les joueurs auraient dû présenter leurs excuses au public après leur élimination.

Rappelons que c’est la sixième édition consécutive où les Saoudiens échouent à atteindre le deuxième tour, leur unique qualification remontant à leur première participation en 1994.