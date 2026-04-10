L’entraîneur portugais Sérgio Conceição divise actuellement l’Ittihad de Djeddah, alors que le club s’apprête à entamer, mardi, son parcours dans les éliminatoires de la Ligue des champions de l’Asie face à Al-Wahda.

Les Rouge et Noir entameront leur campagne mardi prochain, en 8es de finale, face à Al-Wahda (Émirats arabes unis) au stade Prince Abdullah Al-Faisal.

Selon le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Humaidi, qui s’exprimait dans l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC1 », une réunion du conseil d’administration s’est tenue le deuxième jour de l’Aïd al-Fitr afin de « limoger Conceição de son poste d’entraîneur de l’Ittihad ».

Il précise que c’est le directeur sportif Ramón Planes qui a poussé en ce sens, mais le président Fahd Sindi a opposé son veto.

Il précise : « Fahd Sindi souhaitait conserver l’entraîneur et a convoqué Planes à une nouvelle réunion, au cours de laquelle il l’a convaincu que le limoger à ce moment-là nuirait au club. »

Il a ajouté : « À ce moment-là, des rumeurs ont circulé sur le départ de Planes, avant que le directeur sportif ne change d’avis et renonce à limoger l’entraîneur. »

Al-Hamidi a par ailleurs dévoilé des coulisses passionnantes survenues après la défaite de l’Ittihad face à Neom (3-4), mercredi dernier, lors de la 29^e journée du championnat Roshen.

Il a conclu : « Après la défaite contre Niom, Consesao a sévèrement tancé ses joueurs. Ces derniers ont rejeté sa méthode, se sont emportés et ont sollicité la direction, affirmant qu’ils ne pouvaient pas continuer sous ses ordres. »

Depuis sa prise de fonction en octobre, succédant au Français Laurent Blanc, Conceição n’a pas réussi à stabiliser les performances du club : en 33 matchs, il compte 17 victoires, 7 nuls et 9 défaites.