La sélection américaine a bénéficié d’un nouveau but contre son camp dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde, après que le défenseur australien Cameron Burgess a marqué contre son camp lors de la rencontre entre les deux équipes, ce vendredi soir, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Il s’agit du cinquième but marqué par un adversaire contre son camp en faveur des États-Unis dans l’histoire de la Coupe du monde, un total qui place désormais la sélection américaine seule deuxième de ce classement particulier.

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Seule la France, avec six buts contre son camp à son actif, devance encore les États-Unis, d’après les données du site « stats foot ».

L’action décisive de Burgos, intervenue dès la 11^e minute, a suivi un centre venu de la droite de la surface australienne : le défenseur, incapable de repousser le ballon, l’a finalement expédié dans ses propres filets, offrant aux États-Unis, évoluant à domicile, l’ouverture du score.

Les États-Unis avaient auparavant dominé le Paraguay (4-1) lors de la première journée de la phase de groupes, tandis que l’Australie s’était imposée face à la Turquie (2-0) dans le groupe D.



