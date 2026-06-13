En vidéo : les États-Unis entrent dans l’histoire avec un quadruplé, tandis que le VAR attire tous les regards

L'équipe des États-Unis a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en dominant le Paraguay 4-1 lors de la première journée de la phase de groupes, au stade SoFi.

Les Américains ont d’emblée imposé leur rythme et ouvert le score dès la 8^e minute : Damian Bobadilla, contre son camp, offrant un avantage précoce aux locaux.

Les États-Unis ont ensuite accentué leur emprise sur la rencontre, et Folarin Balogun a doublé la marque à la 31^e minute, bien servi par Christian Pulisic.

Juste avant la mi-temps, Balogun a doublé la mise en transformant, à la 5e minute du temps additionnel, un service décisif de Malik Tillman.

En seconde période, le Paraguay a réduit l’écart par l’intermédiaire de Julio Mauricio Magalhães, auteur de l’unique but paraguayen à la 73^e minute, redonnant temporairement espoir à sa sélection.

Mais Giovanni Reina a rapidement éteint cet espoir en inscrivant le quatrième but américain à la 8e minute du temps additionnel, servi par Alex Freeman.

Grâce à ce succès, les États-Unis empochent leurs trois premiers points, tandis que le Paraguay, de retour dans la compétition après 16 ans d’absence, commence par une défaite cruelle.

Homme du match et premier auteur d'un doublé dans la compétition

L’attaquant américain Folarin Balogun a été désigné homme du match pour sa performance exceptionnelle.

En 72 minutes sur la pelouse, il a donc inscrit un doublé, tenté cinq tirs cadrés, réussi 10 passes sur 16 et remporté cinq duels.

Il est ainsi entré dans l’histoire de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en devenant le premier joueur à réaliser un doublé.

Des statistiques historiques pour les États-Unis

Les États-Unis ont confirmé leur supériorité historique sur le Paraguay en match d’ouverture, 96 ans après leur victoire 3-0 lors du match inaugural de 1930.

Les États-Unis ont par ailleurs établi plusieurs records : c’est leur plus large victoire en Coupe du monde et ils ont inscrit pour la première fois quatre buts dans un même match, surpassant leur ancien meilleur résultat (3-0 contre le Paraguay en 1930).

En revanche, le Paraguay, de retour en phase finale après seize ans d’absence, n’a pas réussi à s’imposer.

Côté arbitrage, la rencontre a marqué la première application dans l’histoire de la Coupe du monde de la règle de l’« identification », gérée par la VAR.

Sur le plan arbitral, la rencontre a marqué la première application effective de la règle de l’« identification » via la technologie de l’arbitrage vidéo (VAR) dans l’histoire de la Coupe du monde.

L’incident est survenu à la 49^e minute : l’arbitre néerlandais Danny Makkelie a sifflé une faute en faveur du Paraguay et adressé un carton jaune au défenseur américain Tim Ream pour une intervention sur Miguel Almirón.

Après l’exécution du coup franc, la salle vidéo a alerté l’arbitre afin de revoir l’action. Celui-ci s’est rendu auprès de l’écran de bord pour visionner le ralenti sous plusieurs angles.

Les images montrent clairement que Tim Ream n’a pas commis de faute et que Miguel Almirón s’est laissé tomber sans contact significatif, dans l’espoir d’obtenir un coup franc.

Les images télévisées ont clairement montré que Tim Ream n’avait commis aucune faute et que Miguel Almirón était tombé sans véritable contact, dans le but d’obtenir un coup franc pour son équipe.

Après avoir visionné les images, l’arbitre a annulé le carton jaune infligé à Ream, sanctionné Almirón d’une carte jaune pour simulation et retiré le coup franc accordé au Paraguay. Le jeu a alors repris au profit des États-Unis.

Cet épisode est entré dans l’histoire de la Coupe du monde comme le premier cas d’application de la règle de « l’identification » pendant le tournoi. Cette récente modification du protocole arbitral permet à la vidéo de corriger une sanction disciplinaire lorsque le joueur puni n’est pas le véritable auteur de la faute ou que la décision initiale s’avère erronée.

