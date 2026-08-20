La star égyptienne, Mohamed Salah, a encaissé un coup dur d'entrée dans son parcours européen cette saison, le Ferencváros hongrois ayant pris l'avantage (1-0) sur la pelouse de son hôte, le Trabzonspor turc, à l'issue de la première mi-temps de la rencontre entre les deux équipes, disputée dans le cadre du match aller du tour de barrage qualificatif pour la phase de ligue de l'« Europa League ».

Le but du Ferencváros a été inscrit par Kristoffer Zachariassen, à la 17e minute, lorsqu'il a exploité un centre pour le placer de la tête dans les filets du gardien camerounais, André Onana.

À lire aussi

Garcia spectateur et Hamza réclame son dû : « Sport » note les joueurs du Barça face à Al Ahly

En vidéo : violences au Camp Nou, la police catalane expulse des supporters d'Al Ahly

Salah dispute ce match comme titulaire pour la première fois avec le Trabzonspor, depuis son transfert au club turc cet été, après avoir été utilisé comme remplaçant lors de sa première apparition officielle, à l'occasion du match nul (1-1) face à Kasımpaşa lors de l'entame du parcours de l'équipe en championnat national.

Le Trabzonspor avait terminé la saison dernière à la troisième place du championnat turc, et avait également remporté la Coupe de Turquie, ce qui lui a permis de décrocher l'opportunité de disputer le tour de barrage qualificatif pour la Ligue Europa.

Le match retour entre les équipes turque et hongroise se disputera le 27 août, à la Groupama Aréna, dans la capitale hongroise Budapest.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».