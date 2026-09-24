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En vidéo : les Émirats arabes unis fusillent le Yémen avec un quadruplé et prennent la tête du groupe des « deux champions »

Emirats Arabes Unis vs Yémen
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Émirats arabes unis
Yémen

Les Émirats arabes unis entament le tournoi par une large victoire

La sélection des Émirats arabes unis a entamé son parcours dans la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 » sur un début tonitruant, après avoir inondé les filets de son homologue yéménite, s'emparant provisoirement de la tête de son groupe.

La sélection des Émirats arabes unis s'est imposée face à son homologue yéménite sur le score de 4-0, lors de la rencontre qui les a opposées ce jeudi, au stade Al-Inmaa de Djeddah, dans la première journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

Nicolas Giménez a ouvert le score pour la sélection des Émirats arabes unis à la 26e minute de jeu, après avoir récupéré le ballon dans la surface de réparation et éliminé le défenseur du Yémen, avant de le loger d'une puissante frappe du pied gauche au fond des filets yéménites.

Dix minutes plus tard, Nader Sahl, défenseur de la sélection du Yémen, a inscrit le deuxième but des Émirats arabes unis contre son camp, après avoir tenté de dégager un centre, mais le ballon a heurté son pied et a terminé sa course dans les filets.

Luan Pereira a inscrit le troisième but de la sélection des Émirats arabes unis, à la quatrième minute du temps additionnel de la première période, après avoir converti un centre au ras du sol au fond des filets de son pied droit.

Nicolas Giménez a poursuivi sur sa lancée en début de seconde période, en inscrivant le quatrième but des Émirats arabes unis, son deuxième personnel, à la 51e minute de jeu, après avoir dévié un centre au fond des filets d'une tête.

Ce large succès a placé la sélection des Émirats arabes unis en tête du groupe 2 avec 3 points, tandis que la sélection du Yémen ferme la marche de ce même groupe sans le moindre point.

Les supporters attendent avec impatience le grand match du même groupe, qui opposera le Qatar et Bahreïn, respectivement tenants du titre de la dernière édition de la Coupe d'Asie des nations et de la Coupe du Golfe arabique.

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