Le Portugais Ruben Neves, milieu de terrain d'Al-Hilal, a été victime de provocations lors de la rencontre face à Al-Taawoun en Roshn Saudi League, en raison de son ami défunt Diogo Jota.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Taawoun sur le score de 6-0, lors du match qui les a opposés ce samedi, sur la pelouse de ce dernier à Bouraïda, dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League.

Aziz Al-Dahmashi a publié une séquence vidéo, via son compte personnel sur le site « X », montrant une altercation entre Ruben Neves et certains supporters d'Al-Taawoun au cours du match.

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L'altercation est survenue parce que certains supporters scandaient le nom de Jota, ce qui a provoqué la colère du milieu de terrain portugais, qui leur a désigné le ciel en déclarant : « Dieu vous voit ».

Neves entretenait une relation étroite avec Diogo Jota, la star défunte de Liverpool, avant que ce dernier ne trouve la mort dans un tragique accident de voiture dans la région de Cernadilla, en Espagne, au cours du mois de juillet de l'année dernière.

Le milieu de terrain d'Al-Hilal a exprimé à plusieurs reprises son profond bouleversement face à la disparition de son ancien coéquipier, d'autant plus qu'il était lié à lui par une solide amitié personnelle aux clubs de Porto et de Wolverhampton, ainsi qu'en sélection du Portugal.