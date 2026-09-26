En vidéo : les champions du monde font trembler Wembley avec une victoire spectaculaire face à l'Angleterre

Championne du monde, l'Espagne a signé un succès spectaculaire face à son hôte anglais sur le score de 3-2, ce samedi soir au stade de Wembley à Londres, dans le cadre de la première journée de la compétition de Ligue A de la Ligue des nations.

La sélection espagnole a ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de Lamine Yamal, à la 2e minute, après avoir profité d'une erreur dans la conservation du ballon du défenseur de Manchester City, Marc Guehi, pour lui subtiliser la balle et filer vers la surface de réparation, avant de tromper le gardien James Trafford.

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Après une série d'occasions manquées du côté de l'Espagne, l'ailier de Barcelone, Anthony Gordon, est parvenu à égaliser à la 36e minute, en combinant avec Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, sur une contre-attaque, avant de se projeter et de fusiller le gardien Unai Simon.

Il ne s'est pas écoulé 4 minutes que la star du Bayern Munich, Harry Kane, a mis la sélection anglaise devant (2-1) d'une tête qui a heurté le latéral du Real, Marc Cucurella, et a fini au fond des filets après que ce dernier a échoué à la dégager, à la 40e minute.

En début de seconde période, les locaux ont obtenu un penalty, mais Harry Kane l'a manqué après avoir trébuché, touchant le ballon des deux pieds pour l'expédier sur la barre transversale à la 54e minute, un moment qui a représenté un tournant dans le match.

Seulement 6 minutes après que la star du Bayern Munich a manqué le penalty, le remplaçant Alex Baena a répliqué en égalisant pour l'Espagne, d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, avant que le même joueur ne revienne offrir une passe décisive, sur laquelle l'autre remplaçant, Mikel Oyarzabal, a inscrit le troisième but à la 74e minute, offrant la victoire aux visiteurs d'une superbe frappe par-dessus le gardien Trafford.

L'Angleterre a fortement poussé dans les dernières minutes afin d'égaliser, et le gardien Unai Simon a repoussé une puissante frappe de Bellingham, avant que l'arbitre ne siffle la fin de la rencontre, entérinant la victoire des Espagnols (3-2).







