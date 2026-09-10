Le Maroc a placé la barre plus haut dans la course à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, après que Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a affirmé que le grand stade Hassan II de Benslimane accueillera la finale de la compétition, alors même que la Fédération internationale de football (FIFA) n'a pas encore annoncé le stade qui abritera cette rencontre.

Lekjaa a tenu ces propos lors d'un événement du Parti Authenticité et Modernité dans la ville de Bouznika, où il a évoqué avec une grande assurance le fait que le Maroc a remporté la bataille liée à la rencontre la plus importante du tournoi.

Le président de la Fédération marocaine a déclaré, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Sport » : « Ce que vous devez savoir, c'est que la province de Benslimane aura l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. »

Lekjaa ne s'est pas arrêté là, allant jusqu'à imaginer les deux protagonistes de la finale, souhaitant une confrontation entre le Maroc et l'équipe de France, ajoutant : « Et si Dieu le veut, qu'il y ait une finale opposant le Maroc et la France afin que nous puissions prendre notre revanche », au milieu de l'enthousiasme et des applaudissements des personnes présentes.

Les propos de Lekjaa revêtent une importance particulière, alors que la FIFA n'a pas encore officiellement annoncé le stade qui abritera la finale du Mondial 2030, organisé par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, en plus de matchs de célébration à l'occasion du centenaire du lancement de la Coupe du monde en Amérique du Sud.

Le stade Hassan II en concurrence avec le Santiago Bernabéu et le Camp Nou

Les propos de Lekjaa placent le grand stade Hassan II au cœur de la concurrence avec l'Espagne, qui dispose elle aussi d'options de premier plan pour accueillir la finale, au premier rang desquelles les stades Santiago Bernabéu et Spotify Camp Nou.

Le dossier marocain repose en grande partie sur le projet du stade Hassan II, en cours de construction dans la province de Benslimane, entre Casablanca et Rabat, avec une capacité d'accueil proche de 115 000 spectateurs.

Cette capacité ferait du nouveau stade l'une des plus grandes enceintes de football au monde, sans oublier son design distinctif inspiré des tentes traditionnelles utilisées lors des moussems marocains.

L'achèvement des travaux de construction du stade est attendu pour 2027, soit trois ans avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, ce qui laisse au Maroc suffisamment de temps pour tester l'installation et la préparer à accueillir l'événement mondial.

Le Maroc ne considère pas ce projet comme un simple stade sportif, le stade Hassan II représentant l'un des symboles les plus marquants de la transformation urbaine et sportive du pays, et l'un des éléments les plus importants du dossier marocain commun avec l'Espagne et le Portugal.

La FIFA n'a pas encore tranché sur le stade

Malgré la grande assurance avec laquelle Lekjaa s'est exprimé, la situation officielle n'a pas changé, puisque la FIFA n'a pas encore annoncé le stade qui abritera la finale de la Coupe du monde 2030.

Par conséquent, les propos du président de la Fédération marocaine ne constituent pas une annonce officielle de l'attribution de la finale au Maroc, mais reflètent l'ampleur de la confiance du Royaume dans sa capacité à remporter la course, tout en constituant un message de pression clair face au dossier espagnol.

La concurrence pour l'organisation de la finale s'est intensifiée au cours des derniers mois, le Maroc tenant à son droit d'accueillir la rencontre la plus importante du tournoi, face au désir de l'Espagne d'organiser la finale sur son sol et de couronner le champion du monde 2030 dans l'un de ses grands stades.

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