Leeds United a arraché une victoire spectaculaire face à son hôte Tottenham Hotspur, sur le score d'un but à zéro, samedi soir, lors de la dixième journée de Premier League.

Noah Okafor a inscrit le but des locaux à la 79e minute de la rencontre, d'une frappe puissante.

L'Égyptien Omar Marmoush a pris part au onze titulaire de Tottenham et a quitté la rencontre à la 65e minute.

Les Spurs ont goûté à l'amertume de la défaite après trois victoires consécutives en Premier League, restant bloqués à 12 points à la 11e place, tandis que Leeds grimpe à 14 points et occupe la huitième place.

Le journal « The Sun » a rapporté que le match a connu une décision controversée de la part de l'arbitre assistant vidéo.

Mathys Tel a été victime de vives douleurs après que Jayden Bogle, joueur de Leeds, a touché son tendon d'Achille, à proximité de la ligne médiane du terrain.

Mais le latéral droit de Leeds n'a même pas écopé d'un carton jaune, malgré son intervention violente sur le joueur français.

Après un examen prolongé de la part de l'arbitre assistant vidéo Tony Harrington, celui-ci n'a pas demandé à l'arbitre John Brooks de se rendre à l'écran en bord de terrain pour examiner lui-même l'action.

Un communiqué publié par le centre des matches de la Premier League indique : « La décision de l'arbitre de ne pas brandir de carton rouge à l'encontre de Bogle, à la suite de son intervention sur Tel, a été réexaminée, et l'arbitre assistant vidéo a confirmé la validité de la décision. »

L'arbitre assistant vidéo a déclaré : « Je confirme la décision prise sur le terrain de ne pas brandir le carton rouge. Il n'y a pas eu de grande vitesse dans l'élan vers l'intervention, et il a par ailleurs avancé ses pas vers le ballon. Je confirme que l'intervention était imprudente. »

Le sentiment de mécontentement de Tottenham s'est accru après que Tel a été contraint de quitter la pelouse, malgré sa tentative de poursuivre le jeu.

Mais la décision de l'arbitre assistant vidéo n'a pas été la seule action controversée au cours de la première mi-temps du match.

Leeds a en effet estimé qu'il méritait un penalty, après qu'il a semblé que Mateus Fernandes ait touché le ballon de la main, mais l'arbitre John Brooks et l'arbitre assistant vidéo Tony Harrington ont rejeté les protestations des locaux et leur réclamation d'un penalty.