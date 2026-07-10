En vidéo : le tueur en série sauve encore l’Espagne dans les moments cruciaux

Mikel Merino a guidé l’Espagne vers une victoire cruciale face à la Belgique (2-1), en inscrivant le but décisif à la 88^e minute de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 disputé vendredi.

Grâce à cette réalisation, la Roja totalise désormais 11 buts dans l’épreuve, égalant ainsi son meilleur total sur une même édition, établi en 1986.

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Merino confirme ainsi son efficacité dans les grands rendez-vous, avec déjà trois buts marqués sous le maillot espagnol en Coupe du monde et à l’Euro.

Ses trois réalisations ont toutes été décisives et inscrites dans le money time : il a d’abord offert la victoire (2-1) à la 119^e minute contre l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro 2024, puis celui de la victoire contre le Portugal (1-0) à la 90^e+1 minute du huitième de finale de la Coupe du monde en cours, avant de récidiver face à la Belgique en inscrivant l’unique but de la victoire (2-1) à la 88^e minute du quart de finale.



