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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En vidéo : le Soudan foudroie l'Éthiopie, le Sénégal revient avec le nul

Mozambique vs Sénégal
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Sénégal
Africa Cup of Nations Qualification
Soudan vs Ethiopie
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Éthiopie

Le Soudan a inscrit un but tardif

La sélection du Sénégal a fait match nul face à son hôte du Mozambique (1-1), ce vendredi, dans le cadre des rencontres de la première journée du groupe 10, comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le Sénégal avait ouvert le score par l'intermédiaire de son attaquant Nicolas Jackson, à la 32e minute, avant que le Mozambique n'égalise grâce à Geny Catamo, à la deuxième minute du temps additionnel de la première mi-temps.

Les Lions de la Teranga ont dominé la majeure partie de la rencontre, mais ils n'ont pas su transformer leur emprise en victoire à l'extérieur.

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Dans le même groupe, la sélection du Soudan a signé une victoire arrachée dans les dernières minutes face à son hôte l'Éthiopie, grâce à son joueur Mohamed Issa, qui a inscrit l'unique but de la rencontre sur un penalty, à la 86e minute de la confrontation disputée à Djouba, capitale du Soudan du Sud.

Avec cette victoire, les Faucons de Jediane portent leur total à 3 points et prennent la tête du groupe 10, devant le Sénégal et le Mozambique, avec un point chacun, puis l'Éthiopie, dernière du classement sans le moindre point.

Les deux premiers du classement se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



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