Au cœur de l’effervescence et des larmes, le sélectionneur marocain Mohamed Wahbi a privilégié l’émotion à la raison après la victoire des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas.

Le sélectionneur a momentanément ignoré caméras et joueurs pour gagner, d’un pas posé, les tribunes où l’attendait sa famille. Un instant d’humanité qui a captivé le stade de Monterrey, après une soirée de Coupe du monde inoubliable.

Après 120 minutes d’un duel acharné, le score était de 1-1 et les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La chance a finalement souri aux Lions, qui ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale où les attend le Canada, vainqueur de l’Afrique du Sud 1-0 lors du match d’ouverture de cette phase.

Dès le coup de sifflet final, Wahbi n’a pas rejoint ses joueurs comme à son habitude ; il s’est retourné et a gravi quelques marches pour rejoindre les tribunes, embrasser sa famille et partager avec elle des instants de joie intimes. Un baiser, un rire, une larme… Il est ensuite rapidement redescendu sur la pelouse pour poursuivre la fête avec ses joueurs, vainqueurs des « Moulins à vent ».

Grâce à ce succès, les Lions ont pris leur revanche sur les Pays-Bas, qui les avaient battus lors de leur unique confrontation en Coupe du monde, en phase de groupes en 1994 à Orlando, et ils ont fixé un nouveau rendez-vous avec le Canada, adversaire qu’ils avaient déjà dominé lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar, en route vers leur demi-finale historique.