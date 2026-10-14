Le Paris Saint-Germain a foudroyé Manchester City en inscrivant trois buts en une demi-heure, lors de la rencontre qui les oppose à l'Etihad Stadium, ce mercredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des champions.

À la 13e minute, le PSG a lancé une contre-attaque, profitant de la projection vers l'avant de la plupart des joueurs de City. Le ballon est parvenu à l'international français Désiré Doué, qui a parfaitement ajusté une frappe à ras de terre sur la droite du gardien italien Gianluigi Donnarumma, lequel semblait pourtant en mesure de repousser la tentative.





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Le PSG n'a laissé aucune chance à City de se reprendre : à la 15e minute, Ousmane Dembélé a envoyé le ballon depuis le côté droit vers Doué, positionné sur le côté gauche, avant que celui-ci ne le lui remette, et l'ancien attaquant du Barça a placé une tête dans les filets de Donnarumma, accentuant l'avance des visiteurs.









À la 32e minute, le milieu de terrain portugais Vitinha a parachevé le festival des visiteurs après avoir reçu une talonnade de Zaïre-Emery, avant d'expédier le ballon directement dans le but de City.

Les Citizens abordaient la rencontre de ce soir avec l'euphorie de leur large victoire face à Liverpool (3-0) en Premier League, tandis que le PSG s'était imposé contre Le Mans (3-1) en championnat de France.