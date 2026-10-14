Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En vidéo : le PSG frappe trois fois en une demi-heure dans l'antre de City

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Angleterre
France

Les visiteurs n'ont laissé aucune occasion à l'équipe anglaise de reprendre son souffle

Le Paris Saint-Germain a foudroyé Manchester City en inscrivant trois buts en une demi-heure, lors de la rencontre qui les oppose à l'Etihad Stadium, ce mercredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des champions.

À la 13e minute, le PSG a lancé une contre-attaque, profitant de la projection vers l'avant de la plupart des joueurs de City. Le ballon est parvenu à l'international français Désiré Doué, qui a parfaitement ajusté une frappe à ras de terre sur la droite du gardien italien Gianluigi Donnarumma, lequel semblait pourtant en mesure de repousser la tentative.


À lire aussi

Bernabéu en ébullition : les sifflets poursuivent les joueurs du Real Madrid face à Villarreal

Vidéo : Diomande inscrit son premier but avec le Real Madrid et carton rouge pour Vinicius après le but

Le PSG n'a laissé aucune chance à City de se reprendre : à la 15e minute, Ousmane Dembélé a envoyé le ballon depuis le côté droit vers Doué, positionné sur le côté gauche, avant que celui-ci ne le lui remette, et l'ancien attaquant du Barça a placé une tête dans les filets de Donnarumma, accentuant l'avance des visiteurs.



À la 32e minute, le milieu de terrain portugais Vitinha a parachevé le festival des visiteurs après avoir reçu une talonnade de Zaïre-Emery, avant d'expédier le ballon directement dans le but de City.

Les Citizens abordaient la rencontre de ce soir avec l'euphorie de leur large victoire face à Liverpool (3-0) en Premier League, tandis que le PSG s'était imposé contre Le Mans (3-1) en championnat de France.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google