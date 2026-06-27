Khaled Al-Dandali, vice-président de la Fédération égyptienne de football, estime que la deuxième place de l’Égypte dans son groupe à la Coupe du monde 2026 pourrait s’avérer avantageuse. En effet, ce classement offre aux Pharaons un temps de récupération plus long avant leur entrée en lice en seizièmes de finale.

Les Pharaons ont conclu la phase de groupes par un match nul 1-1 face à l’Iran lors de la troisième et dernière journée, terminant ainsi deuxièmes avec cinq points, juste derrière la Belgique, leader du groupe, à la différence de buts.

Au prochain tour, les Pharaons défieront l’Australie, deuxième du groupe D, en seizièmes de finale.

Dans une interview accordée à la chaîne « Modern MTI TV », El-Dandali a déclaré : « Nous nous sommes qualifiés pour le tour suivant sans aucune défaite, et nous avons validé notre billet avant la dernière journée. De plus, l’écart entre nous et le leader du groupe n’a pas dépassé un seul but. »

Concernant l’état de santé des joueurs, il a précisé : « Dieu merci, la blessure de Mohamed Salah est bénigne, et il devrait être prêt pour le prochain match… Quant à celle de Mohamed Abdel-Moneim, il s’agit d’une blessure musculaire sans aucun lien avec le genou, tandis que la nature de la blessure d’Ahmed Fattouh n’est pas encore claire. »

Concernant l’organisation logistique, il a annoncé : « Nous regagnerons Spokane selon le programme de la FIFA, puis nous mettrons le cap sur le Texas. Une réunion avec le staff technique, sous la direction de Hossam Hassan et Ibrahim Hassan, déterminera la date exacte du départ. »

Le vice-président de la Fédération égyptienne a ajouté : « Nous étudions également la possibilité de rester à Spokane deux jours supplémentaires, car l’ambiance du stage y est exceptionnelle et sereine, et l’endroit est éloigné des supporters ; nous prendrons la décision qui servira au mieux les intérêts de l’équipe nationale. »

Interrogé sur l’affrontement à venir avec l’Australie, il a estimé : « Tous les adversaires sont solides et ce tournoi a réservé son lot de surprises, mais l’Australie n’est pas de la même trempe que la France. »

Il estime même que la deuxième place pourrait profiter aux Pharaons : « Terminer deuxième est peut-être mieux pour nous, car nous aurons deux jours de repos supplémentaires. De plus, nous jouerons vendredi au lieu de mercredi, ce qui devrait permettre à l’équipe de mieux se préparer. »

Pour conclure, le vice-président a rapporté les félicitations de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a jugé la rencontre « passionnante » et l’a fait savoir environ trente minutes après le coup de sifflet final.